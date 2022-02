Adieu pour toujours à BlackBerry, mais à king dead king put : voici la (seule) alternative

Il avait failli manquer depuis si longtemps que beaucoup ne seront sûrement plus intéressés de savoir que BlackBerry a fermé l’aveugle sur ses services mobiles il y a moins de deux mois, le 4 janvier 2022, bouclant la chronique d’une mort annoncée qui n’était pas si bien, Eh bien, Onward Mobility avait acheté les droits d’exploitation de la marque, promettant de nous apporter un nouveau smartphone ultra-sécurisé avec un clavier physique complet.

Le problème est que personne n’a vu beaucoup voyager pour cette idée, seuls les responsables d’une entreprise Onward que le temps et les faits ont rattrapée, transformant l’annonce de la renaissance de BlackBerry enfin en un adieu définitif, puisque Onward Mobility a officialisé sa fermeture traînant la marque canadienne autrefois couronnée de succès.

Les collègues d’Android Central nous l’ont confirmé, à la suite d’un communiqué de presse officiel de l’entreprise, qui bien qu’elle ait promis un téléphone avec un clavier QWERTY et sous la marque BlackBerry pour ce 2022, elle se rétracte maintenant et confirme que nous allons ne reverra jamais son supposé smartphone orienté vers l’environnement le plus professionnel :

Nous tenons à remercier tout le monde pour l’énorme soutien reçu depuis que nous avons introduit Onward Mobility pour la première fois. Cependant, c’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la fermeture d’Onward Mobility et nous ne poursuivrons plus le développement d’un smartphone ultra-sécurisé avec un clavier physique.

En savoir plus : A partir d’aujourd’hui, si vous avez encore un BlackBerry, il ne fonctionnera plus

Il n’y a de surprise pour personne car nous avions certainement peu d’espoir pour un nouveau terminal BlackBerry, et aussi de certains médias spécialisés il avait déjà été commenté début février qu’Onward Mobility était mort et que ses projets avaient été annulés. Ce n’est que la confirmation de la énième mort annoncée de BlackBerry en tant que fabricant de mobiles.

En outre, il est maintenant confirmé que le portefeuille de brevets liés aux appareils mobiles appartenant à l’entreprise a été mis en vente pour environ 600 millions de dollars, tandis que John Chen, PDG de BlackBerry, confirme qu’ils ont décidé de ne pas accorder leur licence pour n’importe quel autre smartphone.

Le PDG de BlackBerry confirme qu’il ne licenciera sa marque pour aucun autre smartphone, mais ceux qui ont besoin de ce format ont de la chance car il y a toujours des options sur Android : nous vous présentons l’Unihertz Titan Pocket !

En tout cas, tout n’est pas perdu pour les quelques utilisateurs à la recherche d’un smartphone de style BlackBerry, avec un écran plus petit et un clavier QWERTY complet, car sur Android, nous savons déjà qu’il existe toujours des solutions pour tout grâce à l’énorme ouverture de la plate-forme .

Ainsi, un fabricant de smartphones « de niche » comme Unihertz nous propose son option avec Android sous la forme de cet Unihertz Titan Pocket qui peut désormais être acheté officiellement en Espagne, avec un design qui ressemblera effectivement à un BlackBerry incorporant le clavier complet classique dans un mobile de 132,5 x 73,2 x 16,8 millimètres où s’adapte un écran HD de 3,1 pouces, un chipset octa-core jusqu’à 2 GHz et une configuration de mémoire de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui Ils sont complétés par une batterie de 4 000 mAh et deux caméras, l’arrière 16 MP et l’avant 8 MP.

Il est vrai que ce n’est pas un BlackBerry et qu’il n’a pas ses services mobiles sécurisés, mais c’est la chose la plus proche que vous pouvez acheter dans toute l’industrie si vous voulez un smartphone avec ce format (à l’ancienne) :

En savoir plus : Unihertz Titan Pocket (6Go/128Go) – Noir/Gris

