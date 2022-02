Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13

CHUWI Hi10 X Tablette PC 10,1" Windows 10 Intel Celeron N4120 Quad-Core jusqu'à 2,6 GHz 1920 x 1200 IPS 6 Go RAM + 128 Go SSD, Wi-Fi (avec clavier et style)

Processeur Intel cerelon N4120 (Cache 4M de 1,1 Ghz à 2,6 GHz, Quad Core, Quad Threads) Intel UHD Graphics 600 de 9e génération. Tablette PC Windows 10 2-en-1 avec 6 Go de RAM LPDDR4 intégrée, qui prend en charge l'ouverture de dizaines d'onglets de pages Web et l'exécution fluide du multitâche et des logiciels. EMMc 128 Go vous aide à stocker facilement des documents importants, des films HD, de la musique et des jeux La tablette équipée d'un processus de plastification complet, d'une résolution de 1920 x 1200 pixels, d'un format d'écran large de 16:10, de vidéos Prime et Netflix vous apportera une bonne expérience de visionnage, vous pouvez également connecter la tablette à un téléviseur via un port Micro -HD pour regarder la haute définition films sur grand écran La tablette est faite d'un alliage d'aluminium. De plus, il dispose d'une caméra frontale de 2 MP et d'une caméra arrière de 5 MP pour enregistrer les meilleurs moments de la journée. Bluetooth 5.0 et le puissant WIFi 2.4G/5G Les outils Hipen seront plus productifs pour dessiner ou prendre des notes. Contient 2 * USB Type-C, le port le plus populaire aujourd'hui, un pour le chargement et l'autre pour la transmission de données, facile et rapide