L’application appareil photo de Xiaomi est mise à jour : c’est tout ce qui change

Fujifilm - Twin Films pour instax mini - 86 x 54 mm - 10 feuilles x 2 paquets = 20 feuilles

L'emballage peut varier Deux packs de 10 films Matériel: Plastique Convient à tous les appareils instax mini Assure une reproduction idéale des couleurs claires et des tons naturels Très stable, la nouvelle émulsion réagit parfaitement à des températures basses de 5°C et aussi élevées que 40°C Dimensions du film : 54 x 86 mm Dimensions de l'image : 46 x 62 mm Convient à tous les appareils Instax Mini Assure une reproduction idéale des couleurs claires et des tons naturels Très stable Son format carte de crédit 5,4 x 8,6 cm vous permet de ranger vos photos favorites dans votre portefeuille