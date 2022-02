Shortwave est l’application de messagerie parfaite pour remplacer la mythique boîte de réception, créée par d’anciens employés de Google

La boîte de réception vous manque ? C’est la meilleure application de messagerie que vous pouvez utiliser si vous souhaitez récupérer l’essence du légendaire gestionnaire de messagerie.

Même après plusieurs années depuis sa disparition, il y a ceux qui manquent encore à Inbox, le fantastique client de messagerie alternatif à Gmail, que Google a créé en 2014 et tué en 2019.

À tel point qu’il y a ceux qui recherchent encore l’alternative parfaite à Inbox. Et, il est possible que Shortwave soit le client de messagerie que tous ceux qui manquent à Inbox recherchent depuis si longtemps.

Comment continuer à utiliser les meilleures fonctionnalités de la boîte de réception dans le nouveau Gmail

Il s’agit d’un nouveau client de messagerie développé par une équipe composée d’anciens employés de Google, dont l’un des principaux esprits derrière Firebase.

Shortwave s’inspire d’Inbox pour révolutionner votre boîte de réception

Non seulement l’interface Shortwave rappelle quelque peu Inbox. De nombreuses fonctions qui faisaient la particularité de la mythique application de messagerie ont été relancées dans ce nouveau gestionnaire de messagerie, disponible à la fois sur les téléphones mobiles et sur le Web.

Ses créateurs définissent Shortwave comme une nouvelle expérience pour votre compte Gmail, qui peut vous aider à gérer votre messagerie plus rapidement et plus intelligemment pour être plus productif.

Comme Inbox, Shortwave organise les e-mails en collections, ou « Bundles ». De cette façon, le client de messagerie regroupe automatiquement les e-mails associés afin que vous puissiez y effectuer des actions par lots, telles que la suppression d’anciennes notifications par e-mail ou le report de newsletters afin que vous puissiez les lire plus tard.

Shortwave introduit également des améliorations en matière de navigation entre les fils de messagerie. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité de savoir facilement quand de nouvelles personnes sont ajoutées à une conversation ou quand elles la quittent.

La composition des messages a également été améliorée, introduisant la possibilité de formater le texte en temps réel, à la fois avec des outils conventionnels, tels que Markdown ou avec un moteur de recherche GIF et emoji intégré.

Shortwave est en phase de test, mais pour l’instant, le projet est prometteur, et nous garderons certainement un œil sur son développement.

Il est possible de télécharger et d’utiliser gratuitement Shortwave. Cependant, la version gratuite présente certaines limitations, telles qu’un historique des e-mails des 90 derniers jours, un nombre limité de membres et de canaux, ou l’impossibilité d’attribuer des rôles à chaque membre d’une organisation.

À partir de la page de téléchargement de Shortwave, il est possible de télécharger la version de bureau et iOS du client de messagerie. Pour télécharger Shortwave sur Android, vous devez rejoindre le programme bêta de l’application, d’abord en accédant au groupe Google de l’application avec votre compte Google, puis en téléchargeant l’application via Google Play.

