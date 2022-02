Google Play Store indique déjà la version d’Android dont vous avez besoin pour chaque application

Cette nouvelle fonctionnalité du Play Store, qui était déjà activée dans la version Web, est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’Android.

Ces derniers temps, nous voyons comment le géant américain met à jour son magasin d’applications mobiles, le Google Play Store, à la fois avec le nouveau design d’Android 12, Material You, et avec de nouvelles fonctions telles qu’un nouvel onglet appelé Offres qui vous offre des réductions sur applications et jeux.

En ce sens, la dernière grande nouveauté de la boutique d’applications de Google est qu’elle vous indique déjà de quelle version d’Android vous avez besoin pour utiliser chaque application.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Play vous permet de savoir si une application est compatible avec votre version d’Android

Comme nous le disent les gars de 9to5Google, le Google Play Store précise déjà quelle version minimale d’Android est nécessaire pour installer une application sur votre appareil mobile.

Pour accéder à ces informations, nous devons simplement entrer une application du Play Store et cliquer sur l’option « Infos sur l’application ». Une fois à l’intérieur de cette option, dans la dernière section intitulée « Données de l’application », avec la version de l’application, le nombre de téléchargements, la taille du téléchargement ou la date de publication de celui-ci, vous verrez également un nouveau titre appelé Android OS qui vous montrera quelle version d’Android vous devez avoir pour pouvoir installer ladite application.

Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que Google Play ne vous montre que les applications qui peuvent être exécutées sur votre terminal, car si, par exemple, vous avez un smartphone avec Android 5.0 et qu’il existe une application qui n’est compatible qu’avec Android 6.0, le Play Store ne vous montrera pas cette application.

Il faut rappeler que cette fonction était déjà activée, depuis un certain temps, dans la version Web de la boutique d’applications Google et à partir d’aujourd’hui, elle est également disponible pour tous les utilisateurs d’un mobile Android.

