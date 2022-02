Bonne recommandation : cette tablette Samsung tombe dans sa version la plus puissante, avec un grand écran et une grosse batterie

Obtenez la nouvelle Samsung Galaxy Tab A8 pour 262 euros dans sa version WiFi la plus puissante, c’est près de 50 euros de réduction sur Amazon.

La puissance, l’écran et la batterie sont réunis dans la Samsung Galaxy Tab A8, une bonne tablette si vous souhaitez consommer du contenu multimédia et jouer à un autre jeu. Cet appareil Samsung est sur le marché depuis un peu plus d’un mois, mais son prix a déjà chuté dans la version WiFi la plus puissante, la version 4 Go + 128 Go. Concrètement, l’offre est sur Amazon, où vous pouvez la prendre pour seulement 262 euros.

Le prix de vente conseillé de cette Samsung Galaxy Tab A8 est de 309 euros, la remise est donc proche de 50 euros. Le meilleur prix que vous puissiez trouver en ce moment pour la tablette, car dans le magasin Samsung, il ne descend qu’à 299 euros. C’est ainsi que vous obtiendrez une tablette Android avec un design beau et moderne, un grand écran et quatre haut-parleurs pour profiter de vos séries et films préférés. Lorsque vous aurez besoin de plus de puissance, le processeur sera là, toujours protégé par une batterie généreuse.

Achetez la Samsung Galaxy Tab A8 dans sa version la plus puissante

Le premier aspect que nous apprécions de la Galaxy Tab A8 est son design, le constructeur ayant opté pour un « look » plus moderne. Il a un beau dos mat gris foncé avec la caméra arrière dans un coin. Il se distingue par son confort dans les mains grâce à un poids de 508 grammes et une épaisseur de seulement 6,9 millimètres. Si vous préférez, pour ce prix vous pouvez également acheter la version argentée, c’est une question de goût.

Si nous nous concentrons sur le devant, nous découvrons qu’il monte un écran TFT de 10,5 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels). C’est un grand écran de bonne qualité qui, ajouté aux quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos, nous laisse avec une tablette hautement recommandée pour consommer du contenu multimédia.

Sous le châssis fonctionne un processeur octa-core de 2 GHz qui a la puissance nécessaire pour répondre facilement aux besoins les plus élémentaires. De plus, avec cette tablette, vous pouvez même jouer à des titres comme Asphalt 9 : Legends. On se souvient qu’il s’agit de la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier jusqu’à 1 Go avec une carte microSD. Son système d’exploitation est Android 11.

On retrouve d’autres fonctionnalités intéressantes dans la fiche technique de cette Galaxy Tab A8, comme la caméra arrière de 8 MP et la caméra frontale de 5 MP. De plus, il dispose d’un port casque 3,5 millimètres et d’un port USB 2.0 Type C. Attention, il est accompagné d’un abonnement gratuit de deux mois à YouTube Music.

Parmi les grandes sections du Samsung Galaxy Tab A8, il y a son autonomie, grâce à une batterie de 7 040 mAh qui résiste très bien à la traction. En outre, il prend en charge une charge rapide de 15 W. En bref, cette tablette Samsung est une excellente option pour ceux qui recherchent un modèle simple mais complet à un bon prix.

