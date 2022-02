Certains Samsung Galaxy S22 Ultra ont des problèmes sur leur écran

Vous avez acheté un Samsung Galaxy S22 Ultra ? Il est possible que vous soyez concerné par l’un de ceux concernés par les problèmes d’écran dont se plaignent plusieurs utilisateurs.

Les premiers acheteurs reçoivent déjà leur Samsung Galaxy S22 et Samsung Galaxy S22 Ultra. Et, comme d’habitude après le lancement d’une nouvelle génération d’appareils, les premiers problèmes commencent à apparaître.

À cette occasion, il semble que ce soit le Galaxy S22 Ultra le modèle touché par des problèmes d’écran, dont un nombre important d’utilisateurs ont signalé via des plateformes telles que Reddit.

Le problème en question se manifeste par une colonne verticale de pixels avec des informations confuses affichées à l’écran, lors de la lecture de contenu multimédia tel que des vidéos, ainsi que lors de l’exécution de certains jeux.

Le problème affecte les appareils avec processeur Exynos

L’échec semble être assez répandu chez les propriétaires du Samsung Galaxy S22 Ultra avec un processeur Samsung Exynos 2200. En fait, l’unité de test fournie par Samsung à Netcost-security.fr pour analyse est également affectée par ce problème, comme on peut le voir sur l’image à le haut de cet article.

D’autres utilisateurs signalent exactement le même problème, et certains le relient à un problème présent dans les pilotes du nouveau GPU basé sur la microarchitecture AMD RNA2 qui monte le processeur Exynos 2200.

Les premières analyses suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une panne logicielle, et non de l’écran lui-même. Si c’est le cas, cela pourrait être corrigé par une mise à jour logicielle – en ce sens, il convient de mentionner qu’aujourd’hui, le Galaxy S22 Ultra avec processeur Exynos dispose d’une version logicielle non définitive, puisque sa date de lancement sur le marché est prévue dans quelques jours. Une mise à jour sera probablement disponible au moment de la publication–.

En plus de cela, tout semble indiquer que le problème a une solution temporaire assez simple. D’après ce que nous avons pu vérifier, il est possible d’éviter l’apparition de cette colonne de pixels gênante en modifiant les paramètres d’affichage de l’appareil. D’une part, en activant l’option « Full HD+ » dans les paramètres de résolution d’écran, et d’autre part, en utilisant le mode couleur « Intensif », au lieu du mode « Naturel ».

Nous avons constaté par nous-mêmes qu’en activant ces paramètres, les problèmes d’affichage disparaissent complètement lors de la lecture de vidéos, de jeux ou de l’utilisation d’un fond d’écran animé sur l’écran de verrouillage.

Pour l’instant, la marque n’a pas commenté les problèmes. Mais, encore une fois, il faut souligner que le logiciel des appareils concernés n’est pas définitif, et il est très probable qu’une future mise à jour résoudra le bug. Nous vous informerons dès que nous aurons plus de détails sur l’affaire.

