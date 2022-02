C’est le OnePlus 10 Pro le plus extrême, avec 512 Go de stockage et dans une couleur blanche élégante

OnePlus a sorti une version spéciale du OnePlus 10 Pro, avec plus de stockage interne et une nouvelle couleur.

Alors que le reste du monde attend toujours l’arrivée du OnePlus 10 Pro, en Chine, l’entreprise ose déjà lancer des versions spéciales de son dernier téléphone phare.

A travers une publication sur Weibo, la marque a présenté aujourd’hui la version la plus « extrême » du OnePlus 10 Pro, baptisée OnePlus 10 Pro Extreme Edition, avec une nouvelle finition blanche et une plus grande capacité de stockage interne.

Voici le OnePlus 10 Pro « Extreme Edition » en couleur « Ceramic White »

Au-delà de la couleur, le design de l’appareil n’a pas changé par rapport au modèle d’origine, comme cela s’est produit avec les précédentes éditions exclusives des mobiles OnePlus. Au lieu de cela, la marque chinoise s’est limitée à peindre le dos en verre de l’appareil en blanc, avec une finition qui simule le toucher de la céramique.

Le grand module de caméra conserve la finition gris foncé, donnant à l’arrière un plus grand contraste que les deux autres finitions dans lesquelles le téléphone est disponible.

Cette version équipe également 512 Go de stockage interne, la plus grande capacité que nous ayons vue jusqu’à présent dans un téléphone d’entreprise. La version originale du OnePlus 10 Pro est « uniquement » disponible en versions 128 et 256 Go UFS 3.1.

Dans l’annonce, la société a confirmé que le OnePlus 10 Pro Extreme Edition peut être réservé à partir d’aujourd’hui en Chine et sera mis en vente le 1er mars prochain au prix de 5 799 yuans, soit environ 805 euros à changer. Il s’agit donc d’un modèle environ 70 euros plus cher que la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour l’instant, il n’est pas clair si cette version finira par atteindre le marché international une fois que l’entreprise aura effectué le débarquement de sa nouvelle famille de mobiles vedettes dans des régions hors de Chine.

