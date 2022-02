Historiquement bas : ce Galaxy haut de gamme se bloque sur ce coupon

La version 5G de ce haut de gamme tombe sous la barre des 450 euros.

L’un des meilleurs mobiles haut de gamme de Samsung passe désormais sous la barre des 450 euros dans une offre surprise d’Amazon Espagne. Grâce à un coupon de réduction de 50 euros, nous pouvons obtenir ce Samsung Galaxy S20 FE 5G pour 446 euros. C’est le prix le plus bas atteint sur Amazon pour ce smartphone de son histoire. Le moins cher était de 454 euros le 2 novembre 2021.

A cette occasion, le modèle avec ce super prix est le violet. Jusqu’au 28 février prochain, vous pouvez profiter de ce coupon fou. Ajoutez le mobile au panier et obtenez-le avant que le stock ne soit épuisé. C’est la version 5G, vous serez donc à la pointe de la connectivité. Son prix sur le site officiel est de 649 euros, nous avons donc ici une offre à plus de 200 euros.

Achetez le Galaxy S20 FE 5G pour 594 euros (PVC 649 euros)

C’est un smartphone à la pointe de la technologie, avec Android 12 dans les entrailles et évolutif vers Android 13. C’est l’un des meilleurs terminaux haut de gamme actuels, avec les nouveaux Galaxy S21 FE et Galaxy S22. Si votre budget ne dépasse pas 450 euros, c’est sans aucun doute la meilleure option Android pour ce prix.

Ce Galaxy S20 Fe 5G monte un écran Full HD+ Super AMOLED de 6,5″, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rapport de contraste de 2 000 000 à 1 et la technologie HDR10+. Son corps est en alliage d’aluminium, verre et plastique, seulement Il mesure 8,4 mm d’épaisseur et monte 2 haut-parleurs stéréo créés par AKG Le lecteur d’empreintes digitales est cette fois sous l’écran.

La puissance est donnée par le Snapdragon 865 7 nm à une vitesse de 2,84 GHz, ses 6 Go de RAM et la puce graphique Adreno 650. Il dispose de 128 Go de stockage interne extensible avec des cartes micro SD. Et pour refroidir l’appareil lorsque nous le poussons fort, nous avons un refroidissement interne à haut rendement.

À l’arrière, nous trouvons son appareil photo principal de 12 MP, ainsi qu’un grand angle de 12 MP avec une amplitude de 120º et un téléobjectif de 8 MP. Nous pouvons enregistrer des vidéos en 4K et 8K, il a une stabilisation d’image optique, il a un zoom optique et une prise de vue RAW. Sa caméra frontale est de 32 MP. En connectivité, nous avons tout : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5 et Dual SIM. Sa batterie est de 4500 mAh avec une charge rapide à 25W. Nous aurons également une charge sans fil et inversée.

