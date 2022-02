Un autre : Google va liquider Google+ une fois pour toutes

Oui les amis, Google+ a encore survécu en tant que « Courants » pour les comptes commerciaux, bien qu’il dise enfin au revoir en 2023 définitivement pour laisser son site à Google Spaces.

Il semble que Google soit toujours le champion incontesté en matière de fermeture de services, donc la liste qui a commencé en 2022 avec la fin de Museletter avec seulement trois mois de vie et l’adieu également annoncé à Cameos, continuera sans aucun doute de s’allonger dans les années à venir mois, en commençant par Google+.

N’ayez pas peur car effectivement Google+ était déjà fermé depuis l’année dernière 2019 au moins pour les utilisateurs ordinaires, même si la vérité était que le réseau social malheureux du géant de Mountain View n’avait réussi à survivre que pour les comptes commerciaux et professionnels, convertis en l’application ‘Google Currents’ au sein de G Suite qui nous permet de communiquer avec notre équipe de travail.

Le fait est que Google a récemment introduit Spaces pour que les entreprises puissent travailler en collaboration en ligne, donc en ce moment Google Currents a déjà perdu son sens et dira définitivement au revoir, avec tous les vestiges qui restent de Google+, au cours de la prochaine année 2023.

Cela dit, la première note est qu’il n’y a pas encore de date définitive, tandis que la seconde est qu’il ne faut pas confondre cet héritier de Google+ Currents avec l’application Android Currents également abandonnée, qui fonctionnait comme lecteur de magazine et a été remplacée par Google Play Kiosk en 2013.

L’année dernière, nous avons lancé Spaces, un espace dédié à l’organisation des personnes, des sujets et des projets dans Google Workspace. Depuis le lancement de Spaces, de nombreux clients nous ont dit qu’ils appréciaient l’étroite intégration avec les produits Google Workspace, notamment Gmail, Calendar, Drive et Meet, ainsi que l’expérience de collaboration transparente. Avec Spaces désormais disponible, à partir de 2023, nous prévoyons de fermer Google Currents et d’intégrer le contenu et les communautés restants dans la nouvelle expérience Spaces.

Comme nous l’ont dit nos confrères de xda-developers, l’idée de Google Currents était justement que tous les membres d’une organisation puissent publier, partager des informations ou se parler directement, autant de fonctionnalités désormais intégrées à Spaces. .

En fait, Google Spaces est une continuation de l’expérience Rooms dans Google Chat, offrant aux entreprises ou aux équipes de travail la possibilité de créer des portails partagés pour organiser des tâches, partager des idées, des événements ou tout autre sujet, en centralisant tout le travail collaboratif en ligne dans le même outil. .

Quoi qu’il en soit, nous aurons sûrement plus de nouvelles plus tard, car Google dit qu’il travaille à apporter toutes les fonctions les plus utiles de Currents à Spaces avant sa fermeture, il est donc probable qu’on nous offrira des aperçus de l’expérience Spaces en grandissant :

Nous offrirons de nouvelles fonctionnalités dans Spaces pour vous aider à communiquer et à collaborer plus efficacement. Ceux-ci incluent la prise en charge de communautés plus larges et les communications des dirigeants, les investissements dans la recherche avancée, les outils de modération de contenu, etc. Nous investissons également dans les capacités de recherche et de découverte, de programmation et de développement d’applications au sein de la plate-forme, et dans la sécurité de niveau entreprise, y compris la protection des données, la prévention des pertes de données (DLP) et la prise en charge de Vault. .

Google+ est peut-être arrivé trop tôt dans une industrie qui n’avait pas encore besoin de ce type d’outils collaboratifs pour les entreprises, mais c’était l’embryon de services populaires aujourd’hui tels que Teams ou Slack qui témoigneront sûrement que, malheureusement, Google arrivera désormais trop tard.

La seule chose sûre, c’est que vous pourrez dire (enfin) adieu à Google+ et à tout son héritage, puisque l’arrêt définitif pour le réseau social selon Google est déjà signé pour l’année 2023…

