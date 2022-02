Ce sont les pays au monde avec le plus de toxicomanes mobiles selon une étude

Certaines des plus grandes puissances mondiales figurent dans ce classement, n’est-ce pas votre pays ?

Nous passons chaque jour des heures collés à l’écran de nos smartphones, les mobiles que nous portons pratiquement tous dans nos poches accaparent une grande partie de notre attention. Certaines études ont souligné les problèmes que cela engendre chez les jeunes, mais la dépendance semble être répandue.

Des chercheurs de l’Université McGill au Canada ont mené une étude à laquelle près de 35 000 personnes de 24 pays différents ont participé. L’objectif? Découvrez quels sont les pays les plus accros aux smartphones. Ils collectent des données depuis quelques années, commençant en 2014 et se terminant en 2020. Voici leurs résultats.

Ce sont les pays les plus accros aux smartphones

L’étude, publiée dans la revue Computers in Human Behavior, place la Chine, le pays le plus peuplé du monde, à la première place du classement. L’Arabie Saoudite et la Malaisie suivent sur le podium.

Parmi le top 10 on retrouve aussi le Brésil, la Corée du Sud, le Canada ou encore le Népal. Il faut descendre à la position 18 pour trouver les États-Unis, aux positions 23 et 24 pour trouver des pays comme la France et l’Allemagne. L’Italie, notre voisin, est en 11e position.

Selon les chercheurs, les normes sociales et les coutumes de chaque pays jouent un rôle très important, et seraient à l’origine des différences entre tous. Beaucoup de ces nations, en particulier celles d’Asie, ont une société qui encourage les citoyens à rechercher l’approbation et le bien-être dans les réseaux.

La société évolue depuis des années et chaque jour, nous pouvons faire plus de choses avec nos smartphones. La tendance de cette addiction est clairement ascendante, c’est à chacun d’entre nous d’y mettre un frein. En tout cas, les conclusions que l’on peut tirer de cette étude ne sont pas du tout positives.

