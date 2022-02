Je n’ai pas payé Spotify depuis 5 ans et je ne le regrette pas : c’est l’alternative que j’utilise pour écouter de la musique

Il y a des années, j’ai décidé de quitter Spotify pour essayer l’une de ses excellentes alternatives. Il a un essai gratuit de 30 jours, je vais vous dire pourquoi vous devriez l’essayer.

Spotify est la plateforme de streaming musical la plus populaire au monde. Cependant, ce n’est pas celui que j’utilise quotidiennement pour écouter de la musique. Il y a des années, j’ai choisi de ne pas utiliser Spotify pour l’une des alternatives les plus en vogue à l’époque : Tidal.

Le service de streaming norvégien est devenu célèbre en 2015 après avoir été acquis par Jay-Z, Beyoncé, Madonna et Daft Punk. Ils ont promis une qualité audio exceptionnelle et des plans d’abonnement plus intéressants sous le slogan « Tidal4All », et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à l’essayer quelque temps plus tard. Les sensations devaient être bonnes, car j’utilise toujours ce service de streaming. Si vous cherchez une alternative à Spotify, voici les fonctionnalités que j’aime le plus chez Tidal. Soyez prudent, car il dispose d’un essai gratuit de 30 jours.

Tidal, l’alternative à Spotify que j’utilise depuis des années

Tidal est une plateforme de streaming musical qui a acquis une pertinence particulière après l’achat du rappeur Jay-Z en 2015. Il m’a fallu un peu plus de temps pour rejoindre, c’était vers 2017, mais je ne suis pas retourné sur Spotify depuis lors.

Le premier aspect qui m’a fait tomber amoureux de Tidal a été la qualité audio, car les chansons sont disponibles en qualité Master (2304-9216 Kbps). Pour cette raison, Tidal se définit comme la plateforme idéale pour les audiophiles. Cette qualité Master est réservée au forfait HiFi Plus, le plus élevé de tous, qui donne également accès à d’autres formats comme Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. À certaines occasions, j’ai essayé cet Audio 360 et la vérité est qu’il facilite une expérience plus immersive lors de l’écoute de nos chansons préférées.

Qu’est-ce que la technologie audio aptX HD et quels téléphones l’intègrent

Si vous ne souhaitez pas payer l’abonnement le plus élevé -nous parlerons des prix plus tard-, la qualité audio disponible est HiFi (1411 Kbps). Ce format audio sans perte FLAC est également un vrai bonheur, car il nous permet de profiter de la musique avec une grande qualité de détails. Pour cette raison, Tidal est l’un des meilleurs services dans lequel vous pouvez consommer de la musique Lossless.

Un autre aspect pour lequel j’utilise ce service de streaming est son vaste catalogue, composé de plus de 80 millions de chansons. Peu importe le sujet que je recherche, je le trouve toujours facilement. De plus, je peux également visionner directement des clips vidéo, des concerts de mes artistes préférés et accéder à des milliers de listes de lecture et de stations de radio.

Avant que Spotify n’affiche les crédits des chansons, cette fonctionnalité était déjà disponible sur Tidal. En fait, je l’utilise souvent pour vérifier quels artistes se cachent derrière mes chansons préférées. Si je clique sur le nom de l’un d’entre eux, je peux voir tout leur travail. De plus, Tidal possède déjà le fameux outil « Lyrics », qui est également devenu l’un de ceux que j’utilise le plus au quotidien.

Lorsque j’utilise Tidal, je le fais via l’application Android et son programme Windows. À ce jour, je n’ai eu aucun problème avec aucun d’entre eux, ils offrent de très bonnes performances. C’est dans l’application mobile qu’il a ajouté une autre fonction que j’adore, « Mon activité », qui m’informe sur les artistes que j’écoute le plus mois par mois sans avoir à attendre la fin de l’année, comme c’est le cas avec Spotify enveloppé.

Enfin, j’apprécie également que Tidal me permette de regrouper mes listes de lecture dans différents dossiers pour leur donner un peu d’ordre. Après l’avoir utilisé toutes ces années, j’ai déjà constitué ma bibliothèque musicale, et pour cette raison, il serait difficile de tout basculer sur une autre plateforme de streaming musical sans subir quelques pertes en cours de route.

Quant aux plans d’abonnement Tidal, actuellement en Espagne, vous pouvez choisir entre deux options différentes : HiFi, pour 9,99 euros par mois, et HiFi Plus, pour 19,99 euros par mois. Les deux plans ont un essai gratuit de 30 jours et sont sans publicité. Attention, car fin 2021 Tidal a ajouté un forfait gratuit aux États-Unis, il pourrait donc bientôt étendre cette alternative à d’autres pays. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez les trouver dans la section Prix du site Web de Tidal.

Sans aucun doute, si vous aimez écouter de la musique sur ces types de plateformes, je vous recommande fortement d’essayer Tidal. Vous avez 30 jours gratuits pour essayer votre plan HiFi Plus et profiter de cette qualité audio Master. Si vous attachez de l’importance à la qualité du son lorsque vous écoutez de la musique, vous ne voudrez peut-être pas revenir à Spotify.

Rubriques connexes : Applications, Applications Android, Applications gratuites, Spotify