Xiaomi : 4 fonctionnalités de MIUI 13 que vous avez peut-être manquées

Tenphone Etui Coque pour Xiaomi Redmi 9C NFC,Plusieurs Couleurs Disponibles, Pochette Protection Etui Housse Premium en Cuir PU,Fermeture Magnétique pour (Redmi 9C (6,53 Pouces), Book Noir)

[Compatiblité] Cette housse est compatible que avec Xiaomi Redmi 9C(6,53 Pouces)[16,23 CM * 7,72 CM].Veuillez bien verifier avant de acheter. [Qualité] Cette housse portefeuille en cuir PU est frabriquée avec doublure microfibre,pratique et élégant,elle protège votre smartphone dans tous les sens,anti chocs et chutes. [Multifonction] Cette housse possède Plusieurs emplacements pour les cartes bancaires (ticket métro,bus,d'autres carte). [Fonction Stand]Cette housse peut libérer vos mains avec la mode sand vidéo,soutenir votre phone en position horizontale,idéal pour regarder des vidéos et surfer sur internet. [Acces Libre]La fermeture avec rabat magnétique assure la sécurité de vos cartes et billets,et aussi protége mieux lorsque une chute.elle permet d'utiliser tous les boutons,les ports,les capteurs et objectifs de caméra,mais n'affecte pas la protection du téléphone.