Instagram a un menu secret auquel vous pouvez accéder avec une seule touche

Instagram est un réseau social de photographie (ou du moins il est né dans ce but) que nous utilisons au quotidien pour partager nos expériences avec nos connaissances. Cependant, malgré cette utilisation courante, il existe des fonctions que nous ne connaissons toujours pas. Par exemple, Instagram a un menu secret auquel vous pouvez accéder en un seul clic. Est-ce que tu sais où c’est?

Ce menu secret vient nous faciliter l’utilisation de l’application Instagram, car il nous donne un accès rapide à ses outils et sections les plus importants. Par exemple, nous vous informons que le menu secret peut vous amener directement à la caméra Instagram pour télécharger rapidement des histoires sur votre profil. Sans plus tarder, voyons à quoi sert le menu secret d’Instagram et comment le trouver.

Comment trouver et à quoi sert le menu secret d’Instagram

Comme pour le menu secret de WhatsApp, ce menu secret d’Instagram donne un accès rapide aux fonctions les plus importantes de l’application. Avant de le rechercher, vous devez vous assurer que vous disposez de la dernière mise à jour disponible sur Instagram. Pour vous faciliter la tâche, faites la mise à jour de l’application automatiquement, afin d’avoir toujours les dernières nouvelles.

Une fois que vous avez mis à jour Instagram ou confirmé que l’application était déjà à jour, il est temps de découvrir à quoi sert son menu secret. Eh bien, ce menu donne un accès rapide aux fonctions clés de l’application : la caméra pour télécharger des histoires, la page pour ajouter une nouvelle publication dans votre flux, la section avec les données de votre activité et la section « Direct », qui vous permet pour envoyer et recevoir des messages privés pour discuter avec d’autres utilisateurs.

La question clé arrive : comment s’affiche ce menu secret ? Eh bien, il vous suffit de rechercher l’icône de l’application Instagram dans le menu des applications de votre mobile et d’appuyer dessus pendant quelques secondes. Automatiquement, cette petite fenêtre apparaîtra avec différentes options qui vous permettront d’accéder rapidement aux fonctions clés sans avoir à ouvrir l’application et à les rechercher manuellement.

D’autre part, si vous avez un iPhone, les options qui apparaissent dans ce menu secret peuvent être différentes. De la même manière, cette astuce simple vous aidera à avoir un accès direct à certains des outils de l’application, peut-être même que certains d’entre eux sont ceux que vous utilisez le plus au quotidien.

N’oubliez pas qu’il vous suffit d’appuyer longuement sur l’icône de l’application Instagram pour ouvrir ce menu secret qui peut être si utile. Une fois que vous maîtrisez celui-ci, vous pouvez également mettre en pratique d’autres astuces qui vous aideront avec Instagram Stories. Petit à petit, et grâce aux astuces que nous vous révélons dans Netcost-security.fr, tirer le meilleur parti du réseau social sera un jeu d’enfant.

