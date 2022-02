15 pages web pour peindre et dessiner gratuitement et en ligne

Activez votre imagination avec ces pages web pour peindre et dessiner gratuitement et en ligne !

55Le dessin et la peinture sont l’une des pratiques qui favorisent le plus l’imagination et la créativité, procurent de la détente et servent souvent de passe-temps, mais saviez-vous que vous pouvez aussi le faire depuis votre ordinateur ?

Si vous êtes un amateur de peinture et de dessin, cet article est pour vous, car nous vous apportons un bon nombre d’excellents sites Web pour peindre et dessiner gratuitement ou si vous préférez, vous pouvez installer une application qui vous permet de peindre sur votre Android mobile ou tablette. Laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous avec nos recommandations.

Top des meilleurs sites pour peindre et dessiner gratuitement

carnet de croquis

Il peut être considéré comme l’un des sites Web de dessin en ligne les plus complets qui existent, avec une plate-forme facile à comprendre, gratuite et sans distractions, avec un large menu d’options d’un côté pour capturer le dessin.

Sketchpad dispose d’une grande variété de pinceaux pour réaliser n’importe quel dessin, en plus d’avoir d’autres outils tels que : stylo, crayon, pinceau, spirographe, pinceau de copie, encre ou calligraphie, entre autres.

Les dessins peuvent être enregistrés dans plusieurs formats JPEG, PNG ou PDF, mais aussi d’autres plus intéressants comme SVG pour enregistrer le fichier en tant que vecteur et pouvoir l’éditer dans l’outil à tout moment.

Coloriage – En ligne

Il s’agit d’un espace exclusif pour peindre en ligne, sur ce site Web, vous pouvez obtenir de nombreux dessins avec différents thèmes, dédiés spécialement aux plus petits, mais que les adultes peuvent également apprécier.

Les dessins qu’il propose sont originaux pour laisser place à l’imagination, laissant de côté les dessins commerciaux déjà connus, devenant une proposition authentique.

mur devianart

Connu principalement dans le monde du design graphique, du design d’interaction et autres, il peut être considéré comme un outil de dessin facile à utiliser, ainsi que professionnel.

Bien que pour tirer le meilleur parti de ce site Web, vous devrez savoir dessiner et passer du temps à apprendre toutes les fonctions de conception de base de la page.

L’outil a également des fonctions pour modifier la balance des blancs d’un dessin ou d’une photo, il vous permet de travailler avec différents calques comme s’il s’agissait de Photoshop, et il dispose également de nombreux filtres différents et d’autres fonctions que vous pouvez découvrir au fur et à mesure que vous l’utilisez .

Juste de la couleur

C’est l’une des pages les plus complètes sur Internet concernant le monde des images à colorier conçues pour les adultes, avec une sélection d’images allant des paysages naturels, des animaux, des images thérapeutiques ou des mandalas, à des images plus complexes et abstraites.

Toutes les images sont divisées en catégories et également en difficulté. Et c’est que toutes les images ne sont pas aussi faciles à peindre qu’on pourrait le penser au départ.

Just Color offre la possibilité de télécharger les images directement sur votre ordinateur et de les peindre à partir de l’éditeur d’images de votre choix ou si vous préférez, vous pouvez appuyer sur le bouton Imprimer pour avoir l’image sur papier et la colorier à la main. En bref, il s’agit d’une page vraiment complète avec toutes les ressources nécessaires pour que vous n’ayez plus jamais besoin de chercher une page à colorier.

NoteBookCast

C’est une sorte de tableau blanc en ligne multi-utilisateurs, qui permet de dessiner en même temps en collaboration avec plusieurs personnes, que ce soit pour le travail ou le plaisir, et propose également de nombreux outils intégrés aux tableaux blancs, comme le chat, les notes autocollantes, le laser pointeur, entre autres.

Les tableaux blancs se mettent à jour instantanément pour tous les collaborateurs lorsqu’ils écrivent ou dessinent. Il vous suffit d’accéder au Web, de créer une session et d’inviter d’autres personnes à participer.

Il convient de noter que bien que l’outil soit conçu pour le dessin, il peut être très utile pour expliquer des choses, faire des croquis ensemble, collaborer sur des projets ou tout autre travail, bien que pour cette tâche nous ayons une liste des 11 meilleures applications pour gérer des projets .

Pixel X

Il peut être considéré comme le Photoshop en ligne préféré par beaucoup, car il offre de multiples outils pour pouvoir retoucher des images, tels que sa large gamme de pinceaux, de formes, d’épaisseur de lignes, de transparences, entre autres.

Bien que la page Web soit en anglais, c’est une excellente recommandation en raison de sa complétude lors du dessin, car elle dispose d’options avancées pour effectuer un travail professionnel en plusieurs couches et ainsi obtenir de meilleurs résultats lors de la création d’un dessin ou d’une retouche d’image.

pages de coloriages

C’est un site pour enfants qui propose de beaux dessins à colorier en ligne, bien qu’ils puissent également être imprimés gratuitement puis coloriés sur papier pour le plus grand plaisir des enfants.

Cette page Web vous permet de connaître et de classer toutes les couleurs qu’ils ont l’habitude de percevoir dans le monde des enfants qui les entoure.

la folie du crayon

Idéal pour les personnes qui aiment dessiner et surprendre tout le monde avec leurs créations. Ce site gratuit permet la création de croquis et de dessins en ligne avec différents types de crayons.

Il fonctionne dans n’importe quel navigateur moderne sans exigences supplémentaires ni installations de logiciels. Vous pouvez dessiner et publier des images en tant qu’invité ou créer un compte gratuit.

Il a une section où vous pouvez vérifier les croquis présentés ou les mieux notés et créer les vôtres.

Téléphone Gartique

Jeu en ligne multijoueur dont l’objectif est de deviner ce qui a été dessiné, une plateforme ludique pour se divertir et développer en même temps la créativité par le dessin. Il vous suffit de créer une salle et de choisir ce que vous voulez que les autres participants dessinent.

Il peut être joué entre quatorze amis ou famille en même temps. Une fois que c’est à vous de dessiner, une autre personne devra deviner ce que vous avez fait et en fonction de sa réponse, la personne suivante devra faire un nouveau dessin.

peindre

Il s’agit d’un outil de dessin et d’édition d’images en ligne avec une interface similaire à Canva, il propose donc un grand nombre de pinceaux différents, ainsi que d’autres outils tels qu’une baguette magique, divers types de crayons, des dégradés, entre autres.

Il fonctionne en flash, donc pour y accéder, vous devez l’avoir installé sur votre ordinateur et autoriser son chargement dans le navigateur. Une autre caractéristique qu’il est important de mentionner est que certaines fonctions nécessitent de contracter un compte pro payant pour pouvoir les utiliser.

enfants Hi

Sur ce site Web, vous pouvez trouver des dessins à colorier, des dessins pour enfants ou une toile vierge pour pouvoir réaliser tout type de croquis que vous avez en tête.

C’est totalement gratuit, il vous suffit de sélectionner une couleur avec le bouton en haut à gauche et également de choisir une couleur pour le fond du dessin. Sélectionnez ensuite le style de trait que vous souhaitez utiliser pour dessiner.

peinture en ligne

Éditeur d’images en ligne gratuit qui vous permet de dessiner, peindre, couper des images, ajouter des effets à partir du navigateur Internet, sans rien installer, très similaire à la version installée sur certains ordinateurs.

Il montre une toile blanche dans la partie centrale, tandis que des deux côtés se trouvent les outils de dessin, ainsi que les ajustements nécessaires pour choisir la couleur exacte. Depuis les options du menu, vous pouvez gérer les calques, appliquer des effets, etc.

Dégainer rapidement!

En espagnol Dessin rapide ! est un jeu en ligne développé par Google qui met les joueurs au défi de dessiner une image d’un objet ou d’une idée, puis utilise un réseau neuronal d’intelligence artificielle pour deviner ce que les images représentent.

Le jeu comporte six tours, avant chaque tour, le joueur dispose de 20 secondes pour tirer un objet aléatoire sélectionné dans la base de données du jeu. Au début de chaque tour, ils ont 20 secondes pour dessiner le message donné, tandis que l’intelligence artificielle essaie de deviner le dessin. C’est une façon amusante de dessiner et d’activer l’imagination.

Cléki

Site Web intéressant qui vous offre un éditeur gratuit pour dessiner dans votre navigateur simplement en visitant le site.

Dans la partie centrale, une toile entièrement vide et blanche sera exposée sur laquelle vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et à votre création.

Sur le côté droit, vous trouverez toutes les options dont dispose Kleki pour créer un nouveau dessin, enregistrer ce que vous avez fait, choisir les différents outils, appliquer les différents réglages, gérer les calques, les fichiers, zoomer, annuler ou récupérer les modifications, etc.

Effets photo

Avec cet éditeur en ligne pour dessiner en ligne, vous pouvez remplir n’importe quelle photo de couleur, il vous suffit de télécharger une image depuis votre ordinateur et de la peindre avec les outils proposés par la page.

C’est une façon amusante et créative de modifier des photos et des images, ainsi que de la peinture et de la couleur.

