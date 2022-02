9 meilleures astuces de Google Messages pour booster vos SMS

Google Messages est une application de messagerie texte remplie de fonctionnalités et de secrets. Ces astuces vous aideront à le maîtriser au maximum.

Bien que l’envoi et la réception de messages SMS aient diminué ces dernières années, Google Messages reste une application importante sur votre téléphone mobile Android. Ce sont principalement les entreprises qui utilisent ce type de SMS pour communiquer avec vous, bien qu’ils puissent également être utiles si vous avez besoin de communiquer en urgence avec votre famille ou vos amis.

Nous avons analysé en profondeur Google Messages pour vous apporter les meilleures astuces pour maîtriser la plateforme de messagerie. Ce sont des astuces très simples et utiles, mais elles se cachent derrière des fonctions peu connues. Si vous souhaitez booster l’utilisation de vos SMS, il vous suffit d’ouvrir Google Messages sur votre mobile et d’appliquer toutes ces astuces. Si vous n’utilisez toujours pas ce service de messagerie, vous avez encore le temps de le télécharger et de l’installer gratuitement via le Google Play Store.

7 meilleures astuces pour Google Messages

Google Messages est actuellement la plate-forme de messagerie SMS, MMS et RCS la plus populaire sur Android, avec plus de 7 millions de téléchargements sur le Google App Store. Le service a reçu des améliorations notables ces dernières années, adaptant des fonctions plus innovantes que l’on peut trouver sur d’autres plateformes telles que WhatsApp ou Telegram.

Sans aller plus loin, quelque chose d’impensable se produit il y a quelques années : on peut utiliser Google Messages depuis l’ordinateur. Vous découvrirez tout cela, et plus encore, dans les meilleures astuces pour Google Messages, celles que nous vous expliquons étape par étape ci-dessous.

Activer les messages RCS

Les messages RCS sont arrivés sur Google Messages il y a quelques années pour faciliter une meilleure communication entre les utilisateurs. Ils constituent une amélioration notable par rapport aux SMS, puisqu’ils permettent d’envoyer des images, des cartes, des fichiers, des codes QR, des boutons d’action et d’autres types de contenu. De plus, ils sont également utiles pour savoir quand l’autre personne a reçu le message et aussi quand elle vous écrit la réponse.

Un autre point en faveur des messages RCS est qu’ils ont un cryptage de bout en bout, c’est-à-dire que personne d’autre que les participants à une conversation ne peut accéder à son contenu. Sans aucun doute, les messages RCS sont une amélioration significative de la communication, il est donc préférable que vous les activiez maintenant dans Google Messages. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez Google Messages. Cliquez sur le bouton des trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, accédez à « Paramètres ». Dans les paramètres, allez dans « Fonctions de chat ». Cochez la case « Activer les fonctionnalités de chat ». Ensuite, appuyez sur « Vérifiez votre numéro » et entrez votre numéro de téléphone.

Une fois que vous avez activé les messages RCS dans Google Messages, vous pouvez profiter de certains des avantages de cette communication. Comment? Activer incidemment d’autres fonctions dans le même menu telles que « Envoyer des confirmations de lecture » ou « Afficher les indicateurs d’écriture ».

épingler des conversations

Une autre fonctionnalité intéressante de Google Messages est celle qui vous permet d’épingler les conversations en haut du menu de discussion afin que vous puissiez y accéder rapidement. Au lieu d’avoir à parcourir des dizaines de conversations pour trouver celle que vous recherchez, avec ce paramètre, vous la verrez toujours en premier lorsque vous entrez dans l’application. Voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez Google Messages. Appuyez longuement sur la conversation que vous souhaitez épingler pour la sélectionner. Dans le menu supérieur des options, appuyez sur l’icône représentant une punaise.

Terminé, la conversation apparaîtra toujours fixe en haut. Si à tout moment vous souhaitez annuler le processus afin qu’il ne soit plus mis en surbrillance, il vous suffit de le sélectionner à nouveau et de toucher à nouveau l’icône de la broche. Rapide et facile.

Marquer les messages dans les favoris

Une autre astuce très utile pour Google Messages est celle utilisée pour mettre en évidence les messages en les marquant d’une étoile. Cette fonction permet de regrouper les SMS les plus importants dans un même dossier et ainsi pouvoir y accéder directement. De cette façon, vous évitez d’avoir à analyser une conversation entière jusqu’à ce que vous trouviez le message que vous recherchez. Voici comment ajouter un message à vos favoris :

Ouvrez Google Messages. Saisissez la conversation dans laquelle se trouve le message en question. Appuyez longuement sur le message pour le sélectionner. Vérifiez le bouton étoile en haut. Une étoile apparaîtra à côté du message marqué d’un signet.

Tous les messages que vous marquez comme favoris seront rassemblés dans le dossier « Suivant », auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton à trois points sur l’écran initial de Google Messages. Si à tout moment vous souhaitez supprimer un message de ce dossier, vous pouvez le faire en sélectionnant le message et en appuyant à nouveau sur le bouton étoile en haut.

Activer les bulles de discussion

Les bulles de chat dans Google Messages sont très utiles pour prévisualiser le message que vous venez de recevoir et pour répondre directement sans quitter l’application que vous utilisez. Avant de pouvoir utiliser ces bulles, vous devez les activer dans Google Messages en suivant ce processus :

Ouvrez Google Messages. Cliquez sur le bouton des trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, accédez à « Paramètres ». Entrez « Bulles ». Cochez la case « Autoriser les notifications » et cochez la case « Bulle ». Configurez le reste des paramètres pour adapter les notifications selon vos préférences.

Ainsi, lorsque vous recevez un message, vous pouvez le gérer directement depuis la bulle qui apparaîtra à l’écran. Ainsi, vous évitez de devoir arrêter ce que vous étiez en train de faire sur votre mobile sans renoncer à répondre au message reçu. De plus, si vous entrez dans une conversation, appuyez sur le bouton à trois points et accédez à Détails > Notifications, vous pouvez configurer les bulles pour cette conversation individuellement.

Utilisez Google Messages dans le navigateur de votre PC

Parmi les grandes améliorations apportées à Google Messages ces dernières années, il y a le fait que vous pouvez utiliser la plateforme depuis votre ordinateur. La procédure à suivre pour se connecter à la version web est très simple. Vous le maîtriserez parfaitement si vous utilisez WhatsApp Web, puisque les étapes à suivre sont similaires. Voici comment vous pouvez utiliser Google Messages à partir du navigateur de votre ordinateur :

Accédez à Messages pour le Web depuis votre ordinateur et cochez la case « Mémoriser cet ordinateur » si vous souhaitez que la session reste active. Ouvrez Google Messages sur votre mobile. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Entrez « Appairage de l’appareil ». Appuyez sur « Scanner de code QR ». Faites la mise au point de la caméra mobile sur le code QR qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur.

En quelques secondes, vous pourrez accéder à toutes vos conversations Google Messages dans le navigateur de votre PC. Si l’ordinateur n’est pas le vôtre, n’oubliez pas de fermer la session lorsque vous avez terminé, très important pour protéger la confidentialité de vos messages.

Planifier l’envoi de messages

Une autre astuce qui vous aidera à en tirer le meilleur parti est celle utilisée pour programmer l’envoi de messages dans Google Messages. Si vous avez besoin d’envoyer un SMS à une heure précise, avec cette fonction, vous pouvez le faire facilement. Voici les étapes qui composent la procédure :

Ouvrez Google Messages. Saisissez la conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer le message programmé. Rédigez ou ajoutez le contenu du message. Cliquez sur le bouton + dans le coin inférieur droit. Appuyez sur « Planifier l’expédition ». Sélectionnez une période que l’application vous indique ou choisissez manuellement la date et l’heure de programmation.

Il existe une autre méthode tout aussi simple pour programmer l’envoi d’un message dans Google Messages. Dans ce cas, vous devez écrire le texte et cliquer sur le bouton SMS qui apparaît à droite du champ de texte pour accéder au menu avec les différentes options de programmation.

partager votre position

L’une des fonctions les plus méconnues de Google Messages est celle qui vous permet de partager votre position. Plus précisément, vous pouvez envoyer l’emplacement exact où vous vous trouvez, un point à proximité ou un lieu que vous recherchez dans le moteur de recherche. Voici ce que vous devez faire pour partager votre position via Google Messages :

Ouvrez Google Messages. Entrez dans la conversation dans laquelle vous souhaitez partager votre position. Cliquez sur le bouton + dans le coin inférieur gauche. Tapez sur « Localisation ». Appuyez sur l’emplacement pour le partager directement dans le chat.

Si vous partagez votre emplacement exact, vous devez garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un emplacement en temps réel comme celui de WhatsApp, c’est-à-dire que l’autre utilisateur ne pourra pas voir où vous vous trouvez à tout moment.

Activer la protection anti-spam

L’application Google Messages peut facilement vous protéger contre le spam, vous ne serez donc pas facilement inondé de spam. De plus, activer cette aide est très simple :

Ouvrez Google Messages. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Allez dans « Paramètres ». Dans les paramètres de l’application, accédez à « Protection anti-spam ». Cochez la case « Activer la protection anti-spam ».

Confirmez par un son que le message est envoyé

Une autre astuce utile pour Google Messages est celle qui permet d’activer un son qui confirme que le message a bien été envoyé. Ainsi, vous saurez oui ou oui qu’il atteindra l’autre utilisateur. Entrez simplement dans les paramètres de l’application et activez l’outil « Écouter les sons des messages envoyés » pour recevoir cette notification sous forme de son lorsque nous envoyons un message.

Toutes ces astuces pour Google Messages confirment qu’il s’agit d’une plateforme de messagerie beaucoup plus complète qu’on ne le pense initialement. Bien que les SMS soient déjà un peu dépassés, nous pouvons continuer à utiliser ce service pour communiquer principalement avec les entreprises.

Comme nous l’avons mentionné au début, ils peuvent également nous éviter plus d’une hâte lorsque d’autres plateformes ne fonctionnent pas. Grâce à ces astuces, vous pourrez maîtriser Google Messages pour en tirer le meilleur parti quand vous en aurez besoin.

Rubriques connexes : Applications, Google Apps