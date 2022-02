5 réglages faciles pour adapter un mobile Android à une personne âgée

Mobiho-Essentiel Le SMART INITIAL : Déc2021 désormais en 5,5 pouces 16giga, interface senior pour l'essentiel - Coach privé et pochette inclus, app photo 8Mp, 2Mp recto - 4G - Débloqué tout opérateur

Le SPECIALISTE FRANÇAIS des SENIORS, à coté de LYON depuis 25 ans : MOBIHO ESSENTIEL : Téléphones, smartphones, tablettes, du jeune senior aux plus âgés et plus dépendant. NE PLUS RESTER SEUL FACE A LA TECHNOLOGIE : Accompagnement continu et aide d’une équipe bienveillante à taille humaine. Toujours des N° normaux en France, Garantie 2 ans avec SAV rapide en cas de besoin. Toujours de grands guides d’utilisations tout en français. BIEN CHOISIR un appareil adapté à l’utilisateur final FAIT POUR DÉBUTER : c’est le passage d’un appareil classique à un tactile : contact, composer N° et SMS (pas MMS) écrit en gros et avec un clavier azerty. ______ WHATSAPP l’appli préférée des seniors, idéale pour échange en quantité de photos, vidéos, et appels vidéos,. ______ APPAREIL PHOTO ET VIDEO de meilleure qualité qu’un appareil classique. ______ TOUCHE SOS : alerte jusqu’à 5 proches par SMS + appel du 1er numéro. PARAMÉTRAGE ET MODIFICATION BLOQUE PAR MOT DE PASSE (fourni) MODIFICATION de l’interface, RAJOUT D'APPLICATIONS et LE COACH ACCOMPAGNATEUR PRIVE : Accès complet à Google Playstore : rajoutez vos applis préférées. Modifier, paramétrer, en suivant le guide de l’interface. Appeler le COACH qui est là pour vous aider : paramétrages, utilisation, incidents (N° normal en France, 1 heure offerte même par appels de 5min, même sur 1 an). Notez bien : si l’utilisateur est vraiment débutant ce n’est pas lui qui fera les modifications et les ajouts d’appli. IL N’EST PAS FAIT POUR : un utilisateur régulier d’Android qui veut un « android simplifié » il sera déçu car trop restrictif, trop limité, ou trop compliqué de rajouter beaucoup d’applications. __________Il n’est PAS ADAPTE A DES PROBLEMES AUDITIFS.__________ IL EST FAIT POUR UN UTILISATEUR QUI A ENVIE DE DEMARRER avec un tactile. Ne pas acheter si l’utilisateur n’en a pas exprimé vraiment l’envie. C’est essentiel. Beaucoup d’utilisateurs sont trop âgés pour démarrer ou n’ont pas l’envie. LA POCHETTE, LE STYLET, LE CHARGEUR SIMPLIFIE : _________ Le smartphone s’installe dans la pochette grâce à une colle repositionnable assez forte et ne bouge plus par la suite. Il se plie pour avoir une position horizontale inclinée et pour mieux utiliser facilement l’appareil photo. _________ Le Stylet fourni facilite l'utilisation du smartphone. _______ Le chargeur simplifié permet de faciliter le chargement.