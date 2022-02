Vous cherchez un mobile pour travailler ? 4 choses auxquelles il faut faire attention

La check-list de base pour que choisir un mobile de travail soit toujours un succès.

Lors de l’évaluation de l’achat d’un mobile pour travailler, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Non seulement le prix, mais d’autres plus détaillés avec lesquels il est possible de faire un bon choix. Nous avons synthétisé les 4 facteurs essentiels que vous devez prendre en compte lors de l’achat de votre mobile professionnel. De cette manière, les chances de succès sont certainement plus grandes.

Une coque : le meilleur investissement que vous puissiez faire avec vos mobiles professionnels

Quel portable choisir ?

Eh bien, à titre préliminaire, cela dépend. Toutes les activités ne demandent pas les mêmes caractéristiques, mais les 4 points que nous avons mis en avant sont peut-être ceux qu’il faut toujours prendre en compte. Et tout ce qui vient en complément, c’est bien mieux. Par exemple, l’une des options qui a le vent en poupe est la recharge rapide, mais elle a l’inconvénient de nécessiter son chargeur spécifique. Par conséquent, il s’agit d’une option recommandée mais pas d’une option de départ de base.

capacité de la batterie

L’une des questions les plus importantes lors du choix d’un bon mobile de travail est la capacité de la batterie. Grâce à elle, nous pouvons nous permettre d’effectuer toute la journée de travail sans avoir recours à aucune prise.

En général, les fabricants intègrent des batteries d’une capacité importante, à partir de 4000 mAh. Cela devrait être plus que suffisant pour qu’il résiste à toute l’agitation que nous allons lui faire subir. Vous pouvez sûrement rentrer chez vous avec suffisamment de batterie dans l’appareil. Assurez-vous de jeter un œil à notre comparaison des meilleurs téléphones mobiles de 2021 avec plus de batterie.

Les fabricants d’appareils Android sont ceux qui prennent les devants à cet égard, leurs téléphones ont une bonne réputation lorsqu’il s’agit d’intégrer une batterie généreuse. Dans le cas des appareils Apple, ils ont toujours été critiqués pour le fait que la batterie n’est pas aussi étendue. Cependant, le dernier lot d’appareils a réussi à atteindre d’excellentes performances. Par exemple, les utilisateurs de l’iPhone 13, en particulier du Pro et du Pro Max, n’arrêtent pas de dire des merveilles sur le saut quantique qui s’est produit.

Taille de l’écran

C’est un autre facteur qu’il ne faut pas négliger. Un bon écran est toujours un vrai bonheur dans un mobile de travail. Si vous disposez d’un panel généreux, vous pourrez prendre des notes plus rapidement, lire et répondre aux e-mails sans avoir à faire trop d’efforts, écrire des messages sans que vos doigts n’appuient sur les mauvaises touches ou montrer une présentation à un client depuis votre propre appareil.

Il n’est pas nécessaire que votre téléphone ait un écran OLED ou que son taux de rafraîchissement soit de 120 Hz, il s’agit d’avoir un panneau qui vous permet de travailler sans grand effort, avec lequel vous vous sentez à l’aise et pouvez même l’utiliser, en remplacement d’une tablette.

L’équilibre entre un téléphone mobile avec un bon écran et un téléphone qui n’est pas inconfortable en main est également un point difficile à trouver, mais en règle générale, votre téléphone mobile professionnel doit avoir une taille de dalle minimale de 5,5 pouces. A partir de là, tout ce que vous pourrez sera le bienvenu.

Vérifiez également que, plus l’écran est grand, plus la consommation de la batterie sera également plus importante. Par conséquent, évaluez toujours les deux paramètres afin qu’ils soient cohérents.

La résistance

Ceci est un facteur qui dépend du type de tâche dans laquelle notre activité est exercée. Le téléphone portable doit toujours être résistant, mais pour certaines activités, il faut être plus prudent. Nous parlons de tous ceux qui impliquent des travaux extérieurs, une activité physique ou des situations à risque.

Pensons, par exemple, au téléphone qu’un chef de chantier prétend porter, qui sera exposé à beaucoup de poussière, à des situations d’humidité ou de chaleur extrême. Dans ces cas, il est toujours intéressant de savoir lesquels ont une protection contre ces éléments, comme la certification IP67 ou IP68.

Bien qu’il puisse également toujours être complété par une bonne couverture et un protecteur d’écran, ainsi que des sacs étanches qui sont utiles lorsque nous menons des activités à l’étranger.

Dual SIM

Aujourd’hui, disposer d’un appareil permettant à un même terminal d’avoir deux numéros de téléphone est un facteur très pertinent. Pour commencer, parce que nous pouvons avoir les lignes personnelles et professionnelles sur le même téléphone, ou avoir deux lignes professionnelles qui s’occupent de tâches différentes.

Des fabricants comme Apple, de la série 11, intègrent cette possibilité, l’un d’entre eux étant au format eSIM, c’est-à-dire une carte virtuelle. Par conséquent, tant chez le fabricant californien que dans le reste, nous avons une multitude d’actions avec des téléphones double SIM.

5 trucs et astuces pour obtenir votre tarif téléphonique le moins cher

Ne pensez pas que c’est un ajout qui va coûter très cher, nous avons des téléphones vraiment pas chers, aux alentours de 150€, qui offrent cette possibilité, alors n’oubliez pas de le valoriser dans votre téléphone portable professionnel.

Nous pensons que ces 4 aspects sont ceux qu’il faut prendre en compte, a priori, pour choisir son téléphone portable de travail. D’autres problèmes tels que l’appareil photo ou les haut-parleurs stéréo dépendront de notre domaine, mais un bon téléphone de travail doit avoir tout ce que nous avons mentionné.

Sujets apparentés : Pro