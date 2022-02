Les 8 meilleures applications pour supprimer l’arrière-plan des photos

Voulez-vous supprimer l’arrière-plan d’une photo et le changer pour un meilleur ? Vous n’avez pas besoin d’être un expert en conception graphique, avec ces applications, vous pouvez le faire depuis votre mobile en quelques secondes.

Bien que cela puisse ne pas sembler être le cas, supprimer l’arrière-plan d’une image est plus facile que beaucoup de gens ne le pensent. Aujourd’hui, il est possible de faire ce type d’édition directement depuis le mobile en quelques étapes simples avec d’excellents résultats.

Soit parce que vous avez besoin de mettre en valeur le premier plan de la photographie, de changer la scène pour une autre grâce à un photomontage ou tout simplement parce que vous n’avez besoin que du sujet. Dans tous les cas, nous vous invitons à jeter un œil aux 8 applications pour supprimer l’arrière-plan des photos que nous vous apportons.

Les meilleures applications pour supprimer l’arrière-plan de vos photos du mobile

Gomme d’arrière-plan et de recadrage

Gomme d’arrière-plan

Clip de chute

Dernière ébauche de fonds

Toucher et retoucher

Correction d’Adobe Photoshop

Supprimer la glycémie

vsco

Jusqu’à récemment, pour supprimer un arrière-plan d’une photographie, il était nécessaire d’utiliser un ordinateur et un programme de conception. Cependant, cela a changé et c’est désormais possible de manière beaucoup plus simple et rapide, même si vous n’avez aucune connaissance en conception.

Pour ce faire, nous sélectionnons les meilleures applications pour supprimer le fond d’une image. Ces outils rendront ce processus facile et amusant, obtenant des résultats d’excellente qualité en quelques touches seulement.

Gomme d’arrière-plan et de recadrage

La première des applications est Background and Crop Eraser, un outil très complet et facile à utiliser. Il vous permet de supprimer n’importe quel arrière-plan de votre photo, en plus de corriger les imperfections, de changer l’arrière-plan et même d’éditer votre image pour une finition plus professionnelle.

Quand on vous dit qu’il est assez simple d’utilisation, on n’exagère pas. Téléchargez simplement l’application, choisissez la photo que vous souhaitez modifier, choisissez l’option pour supprimer l’arrière-plan et c’est tout. Ce rapide. Il est entièrement gratuit et vous allez l’adorer.

Gomme d’arrière-plan

On continue le tour de ces applications pour supprimer le fond des photos avec Background Eraser. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application pour effacer les arrière-plans de n’importe quelle image et photo. Bien qu’il s’agisse d’un outil assez basique par rapport aux autres de cette liste, il ne vous décevra pas.

Vous pouvez choisir entre le mode automatique et le mode extrait. La première est la plus simple, car l’application fait tout pour vous. Il est chargé de supprimer tous les pixels similaires. La deuxième option est plus précise, où vous pouvez sélectionner les objets que vous souhaitez éliminer pour obtenir des résultats de meilleure qualité. Même ainsi, ne vous inquiétez pas, c’est juste un balayage et rien d’autre. Très pratique!

Clip de chute

Très bien, Clip Drop est une application très différente de celles que vous verrez dans cette liste. Il se distingue principalement parce qu’il s’agit d’une application d’appareil photo avec laquelle vous pouvez prendre des photos de n’importe quel objet ou personne sans arrière-plan et avec une qualité professionnelle.

C’est vrai, vous n’avez pas besoin de supprimer l’arrière-plan, car l’application elle-même s’occupe de capturer l’objet en .PNG et de pouvoir l’utiliser où vous voulez, sans problème. C’est un outil très confortable et utile, parfait pour les designers, les illustrateurs et bien plus encore.

Dernière ébauche de fonds

Avec cette application vous aurez un outil de poche très complet sur votre mobile quand vous en aurez besoin. Il dispose de plusieurs options très intéressantes, parmi lesquelles se distingue la gomme d’arrière-plan automatique grâce à l’intelligence artificielle.

Dans tous les cas, vous pouvez le faire manuellement ou avec l’outil lasso. Une fois que vous avez supprimé l’arrière-plan ou les objets que vous ne voulez pas dans l’image, vous pouvez l’exporter en haute qualité et l’enregistrer sur votre mobile ou le partager où vous voulez.

Toucher et retoucher

Sans aucun doute, TouchRetouch est l’une des applications les plus populaires et les plus complètes pour supprimer l’arrière-plan d’une image qui existe aujourd’hui. Il dispose d’une grande variété d’options et de fonctionnalités qui le rendent unique et parfait pour ces tâches.

Parmi ses sections les plus remarquables, il y a la possibilité de supprimer les câbles, les surfaces et les rayures, les objets ou les personnes et même les imperfections de la peau. En bref, éliminez tous ceux que vous ne voulez pas sur votre photo avec une seule touche. C’est à quel point cette application est simple et efficace et, croyez-le ou non, elle est totalement gratuite.

Correction d’Adobe Photoshop

Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer une vieille connaissance du monde de l’édition et de la retouche photo, Adobe Photoshop Fix. L’un des outils les plus puissants de sa catégorie, parfait pour corriger n’importe quelle image en quelques secondes avec des finitions professionnelles.

Retouchez, restaurez, corrigez, lissez, modifiez, peignez, corrigez les couleurs, ajustez, accentuez et floutez, appliquez des filtres et des effets, ou supprimez simplement l’arrière-plan. Tout cela et bien plus encore est à portée de main dans cette application incroyable et incontournable pour votre mobile.

Supprimer la glycémie

Comme prévu, Remove BG est une autre des applications permettant de supprimer l’arrière-plan des photos en quelques étapes simples depuis votre mobile. Vous pouvez le faire automatiquement ou manuellement, tout dépendra de vos goûts, dans tous les cas, les résultats seront incroyables.

Ses fonctionnalités sont très similaires à celles que vous trouverez dans le dernier brouillon d’arrière-plan, donc l’expérience lors de l’utilisation de l’une de ces deux applications sera très similaire et les résultats de la même qualité. Choisissez celui qui vous convient le mieux et profitez de l’édition de vos photos.

vsco

En fin de compte, VSCO est plus qu’une simple application de filtrage, c’est un couteau suisse pour les photos. Il dispose de différents outils avancés pour retoucher et améliorer vos images numériques avec des résultats professionnels.

De plus, vous pouvez vous inspirer de la communauté d’utilisateurs dont il dispose, qui n’est pas petite du tout. Créez, éditez et partagez des photos, des vidéos, racontez des histoires et captivez tout le monde avec vos audiovisuels. Et n’oublions pas, il est également possible de supprimer le fond de vos photos.

En bref, avec toutes ces applications pour supprimer l’arrière-plan des photos, vous n’aurez aucun problème à donner un meilleur aspect à vos images ou simplement à extraire des objets sans problème.

