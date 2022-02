Les 8 meilleures alternatives à Free Fire que vous pouvez télécharger sur Android

Élargissez votre répertoire de jeu et lancez-vous dans l’aventure et le feu de l’action avec cette incroyable liste des 8 meilleures alternatives à Free Fire pour Android.

Parmi les nombreux jeux Battle Royale qui ont été lancés, l’un des plus populaires de ces dernières années a été Garena Free Fire, ou communément appelé Free Fire.

Ce jeu oppose les joueurs les uns aux autres dans un monde ouvert où vous pouvez trouver des armes et des accessoires très utiles pour survivre à la bataille féroce. Les joueurs pourront construire leur propre carte pour le PvP, ce qui donne au jeu une dynamique unique.

Cependant, il existe de nombreux autres titres qui ont une dynamique similaire à Free Fire mais avec leurs propres caractéristiques spéciales. Et c’est que ce type de jeu vidéo a réussi à acquérir une grande demande, car ce sont les meilleures options pour passer du temps libre avec vos amis ou joueurs du monde entier et démontrer vos compétences et votre travail d’équipe.

Comme indiqué ci-dessus, comme ce genre de jeu est assez plébiscité, il y a eu plusieurs versions. Par conséquent, nous nous sommes donné pour tâche de collecter quels sont les jeux similaires à Free Fire disponibles pour les appareils Android.

8 meilleures alternatives à Free Fire pour Android

Destruction créative

Champions super méca

Légendes Oméga

Règles de survie

canons royale

Champ de bataille inconnu de Pixel

Appel du devoir : mobile

étoiles de bagarre

N’ayant plus de temps à perdre, nous vous présentons notre liste des 8 meilleures alternatives à Free Fire à télécharger sur Android.

‎Destruction Créative

C’est l’un des meilleurs jeux qui ressemble le plus à Free Fire, avec une représentation animée et artistique de haute qualité. Les joueurs tomberont d’un avion à l’aide de parachutes sur une carte ouverte, qui comprend jusqu’à 13 lieux d’intérêt.

Vous devrez choisir judicieusement où vous atterrirez afin de vous équiper d’armes et d’artefacts qui vous aideront sur le champ de bataille. De plus, vous pourrez construire ou démolir des structures à votre guise qui vous seront d’une grande aide dans l’affrontement.

Champions super méca

Entrez dans un monde futuriste et survivez à une bataille pleine d’armes et de technologie. C’est un jeu dans lequel les avatars se déplacent dans une ville futuriste et affrontent d’autres joueurs à pied ou au volant d’une fusée.

Qu’il s’agisse de mecha contre mecha, d’homme contre homme ou de mecha contre homme, tout est possible dans ce titre Free Fire-like Battle Royal qui apporte le meilleur décor de style manga en vous transportant à travers des paysages avec une animation de style japonais .

Légendes Oméga

Cette livraison est adaptable au gameplay de chaque utilisateur, avec une variété de personnages aux capacités uniques que vous ne pouvez pas manquer.

Si vous faites partie de ceux qui naviguent sur le champ de bataille de manière furtive, défensive, avec des attaques précises ou sautent directement à l’offensive, alors choisissez le personnage qui a la capacité d’améliorer votre gameplay. Prouvez que vous êtes le meilleur en mode survie ou en mode opérations secrètes avec Omega Legends.

Règles de survie

Rules Of Survival est l’une des meilleures alternatives à Free Fire, il partage les mêmes caractéristiques dans le mode de jeu de survie, aussi bien en mode coopératif qu’en mode solo.

Dans ce jeu, vous pourrez explorer un large scénario de 8×8 km qui permet une interaction entre 300 joueurs en même temps et un seul survivra. Récupérez des armes et déplacez-vous à pied ou en VTT. Survivez et prouvez que vous êtes le meilleur.

canons royale

Un monde dominé par une bataille intense avec des personnages en blocs dans le meilleur style graphique pixel. Plongez dans un défi de tir dans une confrontation PvP sur un décor pixélisé où vous trouverez des armes partout, certaines plus grandes et plus puissantes que d’autres, alors explorez chaque recoin et armez-vous de tout ce que vous pouvez pour survivre à la confrontation.

Champ de bataille inconnu de Pixel

Il s’agit d’un autre jeu sur le thème des personnages en blocs qui s’affrontent sur une carte gigantesque sous un glorieux shoot’em up.

Le jeu a de superbes graphismes qui sont ajustables pour les appareils plus lents afin que vous ne soyez pas désavantagé. Il a plus de 30 types d’armes que vous trouverez dispersés sur toute la carte, mais vous devez faire attention à ne pas quitter la zone de sécurité qui se rétrécit constamment. Un jeu avec des commandes simples et intuitives.

Appel du devoir : mobile

Le jeu de console acclamé est maintenant disponible pour les appareils Android. Toute l’excitation et l’adrénaline des jeux Call of Duty, des personnages, des armes, des tenues, des scènes et bien plus encore rassemblées dans Call of Duty: Mobile.

L’une de ses caractéristiques les plus frappantes est qu’il possède des graphismes HD avec lesquels vous aurez l’impression d’être sur la console. Pendant que vous jouez, discutez avec vos amis et coéquipiers par écrit ou oralement.

étoiles de bagarre

Un jeu qui ne se limite pas seulement à l’affrontement entre joueurs, il dispose de modes variés pour jouer seul ou en duo. L’un des plus frappants est Ball Brawl dans lequel, avec votre équipe, vous devez marquer deux buts contre l’équipe adverse, mais soyez prudent car il n’y a pas de cartons rouges ici.

De plus, vous pourrez attraper des gemmes, jouer en mode survie, braquage, star house et bien plus encore, ce qui en fait l’une des meilleures alternatives à Free Fire que vous pouvez télécharger sur Android.

Maintenant que vous avez cette liste de jeux, explorez les différentes options que vous pouvez trouver dans les jeux Battle Royale et celle qui convient le mieux à votre style de jeu.

