Ce sont les écouteurs sans fil que j’achèterais si je cherchais des écouteurs bon marché

Les Huawei FreeBuds 4i sont les écouteurs sans fil pas chers que je recommande le plus, je vais vous dire pourquoi.

Il y a environ un an, j’ai eu l’occasion de tester les Huawei FreeBuds 4i et, depuis lors, je n’ai cessé de les recommander à chaque fois que quelqu’un me pose des questions sur les écouteurs sans fil bon marché. En fait, je les utilise toujours régulièrement au quotidien, car leurs performances n’ont pas diminué depuis.

Les Huawei FreeBuds 4i sont un excellent achat pour leur design, leur bonne qualité sonore et le fait qu’ils disposent d’une suppression active du bruit malgré leur prix. De plus, ils offrent une bonne autonomie pour écouter de la musique pendant de longues périodes.

Si nous ajoutons qu’ils ont été mis en vente pour 79 euros, mais qu’ils sont presque toujours en vente autour de 60 euros, nous sommes face à un excellent achat si vous recherchez des écouteurs bon marché pour oublier les câbles gênants.

Huawei FreeBuds 4i, un achat au bon rapport qualité-prix

Les Huawei FreeBuds 4i sont l’option économique de la famille FreeBuds 4, mais la vérité est qu’ils n’ont pas grand-chose à envier aux modèles supérieurs. Le premier détail que j’aime dans ces écouteurs sans fil, c’est leur design, car ils sont vraiment beaux et, surtout, confortables.

Ses coussinets en silicone offrent un bon maintien, tandis que la légèreté nous permet de les porter pendant des heures sans que nos oreilles souffrent. Le boîtier de charge est également confortable et léger, il tient parfaitement dans votre poche et ne pèse que 36,5 grammes.

Bien sûr, lors du choix d’un casque, vous devez évaluer s’il sonne bien ou non. Ces FreeBuds 4i montent des pilotes dynamiques de 10 millimètres qui offrent une bonne qualité sonore. Dans mon cas, j’ai surtout apprécié ses bonnes performances dans le genre pop et la puissance des basses. Ils sont également utiles si vous jouez à des jeux vidéo avec votre mobile, car ils ont une faible latence.

Un autre aspect devenu essentiel pour moi est la suppression du bruit, car elle me permet de travailler en m’isolant des bruits extérieurs. En ce sens, les écouteurs de Huawei rencontrent une bonne note dans différents scénarios. Vous pouvez également l’utiliser lors de vos appels téléphoniques, car ils intègrent un système de double microphone qui capte avec précision la voix.

Un autre point qui joue en faveur de l’achat de ces Huawei FreeBuds 4i, ce sont les commandes tactiles qu’ils ont à l’extérieur, qui nous permettent de contrôler la lecture de musique sans avoir à sortir le téléphone de notre poche. De plus, ils disposent également de capteurs de proximité, de sorte que la lecture s’arrête et redémarre automatiquement lorsque vous retirez ou mettez le casque.

Le constructeur a réussi à améliorer l’autonomie de ce modèle par rapport aux générations précédentes. En général, les FreeBuds 4i fonctionnent bien dans cette section, offrant jusqu’à 7,5 heures de musique si vous activez la suppression du bruit. Si vous désactivez cette option, l’autonomie passe à 10 heures. De plus, en utilisant le boîtier de charge, cette énergie peut atteindre jusqu’à 22 heures d’utilisation.

Ce sont toutes ces raisons qui continuent de me convaincre que les Huawei FreeBuds 4i sont un succès si vous recherchez des écouteurs sans fil bon marché. Son prix de vente conseillé est de 79 euros, mais vous pouvez les acheter pour un peu moins cher dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et la boutique Huawei.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.