Ce sont les 5 aspects auxquels j’accorde le plus d’importance lors du choix d’un mobile pas cher

Lors du choix d’un mobile pas cher, je privilégie certains aspects qui sont essentiels pour moi dans mon futur smartphone. Je vais vous dire ce qu’ils sont.

Choisir quel sera votre prochain mobile est une décision complexe, car il y a de nombreux aspects à prendre en compte. L’un des principaux détails impliqués dans la décision est le prix du terminal, car tous les utilisateurs ne sont pas prêts à dépenser le même budget pour leur nouveau smartphone. Compte tenu de l’usage que je donne au téléphone, j’opte toujours pour des mobiles pas chers.

Dans le guide où l’on racontait ce qu’on « fait des folies » sur les éditeurs Netcost-security.fr, j’ai déjà expliqué que je ne dépenserais pas beaucoup d’argent pour un téléphone portable, puisque je l’utilise habituellement pour des tâches basiques. Cependant, cela ne signifie pas que vous choisissez le premier terminal que vous trouvez sur le marché. Il y a 5 aspects auxquels j’accorde une importance particulière lors du choix d’un mobile pas cher, et ensuite je vous dirai ce qu’ils sont, peut-être qu’ils vous intéressent pour mener à bien votre choix.

affichage fluide

Ces derniers mois, j’ai testé plusieurs téléphones mobiles, confirmant que la différence qu’avoir un écran avec un taux de rafraîchissement élevé est très importante dans l’expérience utilisateur. Pour cette raison, l’écran fluide est devenu l’une des exigences clés lors du choix d’un terminal. Sans aucun doute, c’est aussi l’une des 5 choses que vous devez regarder à l’écran lorsque vous choisissez un mobile.

Il n’est pas nécessaire qu’on n’aille pas dans les gammes les plus hautes du marché pour trouver des smartphones avec des taux de rafraîchissement élevés. Le meilleur exemple en est le realme 8i, un mobile qui coûte moins de 200 euros et qui monte un grand écran à 120 Hz. Sans aucun doute, ce serait l’un des mobiles que je prendrais en compte si je devais acheter un dans ces moments.

Si vous obtenez un terminal avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz, vous pourrez profiter d’une plus grande fluidité dans le mouvement des éléments à l’écran. On vous avait déjà prévenu : une fois que vous aurez essayé un mobile avec un taux de rafraichissement élevé, il sera difficile de revenir en 60 Hz.

Caméra

Je ne suis pas une personne qui passe toute la journée à prendre des photos ou des vidéos avec mon mobile, mais quand je le fais, j’aime qu’elles soient de grande qualité. Pour cette raison, la caméra est un autre aspect que j’analyse en détail avant d’opter pour un mobile ou un autre. Attention, je ne regarde pas seulement s’ils ont beaucoup de capteurs ou beaucoup de mégapixels, je consulte aussi généralement des analyses d’experts pour confirmer si les captures obtenues sont vraiment bonnes.

Parmi les téléphones bon marché avec le meilleur appareil photo se trouve le Xiaomi 11 Lite 5G NE, que l’on trouve généralement pour bien moins de 300 euros. Comme nous l’avons vu dans notre analyse du terminal, il dispose d’un bon système photographique, notamment pour son appareil photo principal de 64 MP, capable d’obtenir des images de haute qualité.

Processeur

Bien sûr, nous devons analyser quel est le « cerveau » du mobile pas cher que nous allons acheter, c’est-à-dire le processeur. Comme je l’ai déjà mentionné, j’utilise mon smartphone personnel pour des tâches de base, telles que discuter sur WhatsApp, regarder des séries sur Netflix, prendre une photo et passer du temps sur Twitter. Pour cette raison, je n’ai pas besoin que le processeur soit particulièrement puissant.

Cependant, vous devez toujours vous assurer que le mobile est capable d’effectuer certaines tâches sans trop de complications. De plus, en notre faveur, le fait que les mobiles pas chers soient de plus en plus équipés de processeurs plus puissants joue en notre faveur. Un bon exemple en est le POCO M4 Pro 5G, que j’ai pu analyser récemment et qui m’a laissé une bonne impression en termes de performances.

Ce mobile Xiaomi, qui avoisine les 200 euros, peut même faire tourner des jeux comme Call of Duty : Mobile sans trop de problèmes. Son processeur est le MediaTek Dimensity 810, qui se comporte très bien et intègre également un modem 5G, il peut donc se connecter à ce type de réseau plus moderne.

mises à jour

Quand j’achète un nouveau mobile, je le fais en pensant que c’est un investissement pour plusieurs années, pas avec l’idée de le changer tous les mois. Pour cette raison, j’accorde une attention particulière à la politique de mise à jour de votre fabricant, car l’idée est que vous mettez à jour vers les versions suivantes d’Android et recevez également les mises à jour de sécurité nécessaires pendant quelques années.

De cette façon, je pourrai également tester les nouveautés que Google prépare pour son système d’exploitation et, si nécessaire, le donner à un proche sans que ce soit un appareil obsolète. En ce sens, Nokia est l’une des meilleures marques que nous puissions choisir, car elle se caractérise par la mise à jour des mobiles qui composent son catalogue avec un bon niveau de fréquence.

Les meilleurs téléphones Nokia pas chers

Batterie et charge rapide

Enfin, je prends en compte la capacité de la batterie du smartphone ainsi que la charge rapide qu’il supporte. Personne n’aime devoir utiliser le chargeur toutes les quelques heures, il est donc important que le mobile monte une batterie d’environ 4 500 à 5 000 mAh. Ce n’est pas très compliqué si vous cherchez une alternative pour peu d’argent, car les mobiles bon marché se caractérisent généralement par des batteries généreuses.

Ce qui est particulièrement important pour moi, c’est qu’il prend en charge une charge rapide d’environ 30 W, car je déteste devoir dépendre du chargeur pendant environ deux heures. Heureusement, les fabricants s’engagent de plus en plus à introduire une charge rapide d’environ 33W de puissance dans leurs nouveaux terminaux bon marché, le choix est donc plus facile.

Par exemple, le POCO M4 Pro 5G lui-même prend en charge une charge rapide de 33 W, avec un chargeur inclus dans la boîte. Un autre bon choix est le Xiaomi Redmi Note 10S, avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 33 W. En voyant le reste des caractéristiques, il ne sera pas compliqué pour les deux terminaux de surmonter la journée d’autonomie sans complications.

Bref, ce sont les 5 aspects que je prends le plus en compte lorsqu’il s’agit de choisir mon prochain mobile. Comme toujours, ces détails varient en fonction de chaque utilisateur, puisque chacun de nous accorde de la pertinence à l’un ou à l’autre en fonction de la façon dont nous utilisons le téléphone.

Sujets connexes : Mobile, Technologie

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.