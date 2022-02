Une coque : le meilleur investissement que vous puissiez faire avec vos mobiles professionnels

La couverture est, aujourd’hui, une option non négociable dans vos mobiles d’entreprise.

Avoir un étui sur le téléphone portable est très courant, en fait on peut dire que c’est l’accessoire le plus utilisé. Il s’agit d’un tout nouveau téléphone et de partir à la recherche d’un étui ou de l’avoir déjà préparé. Pensez-vous qu’avec les téléphones professionnels, ce sera différent ? Si nous achetons des coques pour notre téléphone si nous sommes des athlètes et que nous voulons en profiter à l’entraînement, le port d’une protection dans l’environnement de travail acquiert la même importance. Il existe de nombreuses raisons qui devraient nous faire tomber dans son importance, et nous les avons synthétisées ici.

L’éternel débat du « gaine oui ou gaine non »

Force est de constater que l’étui est un « moindre mal » en termes de design… ou plus grand à certaines occasions. Mais c’est évident, en sacrifiant une partie du design, on a une protection bien plus longue. Il est plus probable que, si le boîtier est de qualité, le téléphone atteindra la fin de sa vie utile avec nous en effet.

Pour cette raison, le débat ne porte pas tant sur la nécessité ou non de mettre une couverture, mais sur le type de protection que nous utilisons. Chez Andro4All, nous recommandons toujours de choisir celui qui offre un équilibre entre protection et design, mais le premier ne doit jamais être sous-estimé.

Dans certains milieux de travail, disons les pigistes qui exercent des activités telles que la plomberie, la maçonnerie ou encore les moniteurs d’activités extérieures, la housse doit offrir une protection maximale. Les chances de manipuler le téléphone avec des mains sales ou de le laisser tomber sont élevées. Nous avons la même chose que d’autres activités plus sédentaires, comme une activité administrative. Dans le cas des housses, si en plus de la protection nous avons un design qui nous plaît, nous aurons la combinaison parfaite.

Pourquoi une couverture est le meilleur investissement

Tout simplement, l’étui offre une protection adéquate pour un prix relativement bon marché. Une erreur très courante de ceux qui ont un tout nouveau mobile est de ne pas être conscient de la valeur de la couverture. Ils ont pu dépenser des centaines d’euros pour un appareil, puis acheter un boîtier qui n’offrait pas le minimum requis.

C’est une erreur, car la coque doit être vue comme une extension de notre téléphone. Cela ne veut pas dire que vous devez dépenser trop d’argent pour en avoir un de qualité. Il suffit de jeter un œil à toutes les propositions qui se trouvent dans les boutiques en ligne, pour se rendre compte que l’on peut acheter des housses de qualité à moins de 10€.

A partir de là, d’autres facteurs influencent, comme le goût ou l’impact visuel. En particulier, j’ai une prédilection particulière pour ces revêtements en cuir naturel. En effet, il est difficile de trouver ce type de protection à moins de 60 €. Cependant, c’est un péage que je suis prêt à payer pour tout ce que cela implique : chaleur, capacité à vieillir, plus une bonne protection.

Mais il est vrai que nous avons des housses en matières synthétiques, soit en silicone ou en gel TPU, et qu’elles procurent une sensation agréable dans la main, étant certain que votre appareil sera convenablement protégé.

Le risque de ne pas porter de housse

La tentation nous assaille à maintes reprises, nous sommes tentés de ne pas le couvrir ou de l’enlever pendant un moment. En effet, nous pouvons voir pleinement notre appareil mobile, avec son design original.

C’est une véritable expérience de visionnage, mais c’est aussi un sport à haut risque. Aussi prudents que nous soyons, nous devons être certains qu’il y a des facteurs qui nous échappent. Qu’une autre personne manipule le mobile et qu’il tombe, que votre enfant le ramasse, qu’il le pose sur une surface stable, qu’une boisson lui tombe dessus… Et comme nous l’avons dit, en milieu de travail ce n’est pas la meilleure idée .

Il n’est pas rare qu’un vendeur laisse tomber son téléphone après l’avoir posé sur le capot de la voiture, qu’un livreur le laisse tomber dans sa poche dans sa hâte de faire des livraisons, ou pour quelqu’un qui répare un sol pour qu’il y ait de la peinture renversée lui.

La situation pandémique a également mis en évidence la nécessité de garder notre appareil très propre. Il est également possible de trouver des housses avec une option antibactérienne, ce qui peut être une bonne possibilité dans certains environnements, comme ceux du secteur de la santé.

L’étui vous libérera, vous ou vos employés, de tous ces facteurs, en gardant le téléphone dans son état d’origine. Si nous complétons cette protection avec les fameux protecteurs d’écran, qu’ils soient en verre trempé ou en gel, nous rendrons le téléphone portable professionnel beaucoup plus difficile à endommager. Et c’est sûrement quelque chose que vous savez déjà par expérience avec votre téléphone personnel. Même pour les appareils avec un écran incurvé, nous pouvons trouver des protecteurs appropriés.

Dans le cas des téléphones de l’entreprise, il peut être normal qu’un téléphone soit partagé entre des employés de différentes équipes, ou que lorsqu’un travailleur quitte l’entreprise, le téléphone soit utilisé par un autre. C’est une raison de plus pour que les appareils mobiles dans les environnements de travail aient toujours un étui.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’une couverture

Dans un environnement de travail, il y a trois facteurs qui se rejoignent lors du choix d’une couverture, et nous les avons exposés par ordre de priorité.

protection

Vous n’avez pas besoin d’opter pour un étui de protection militaire pour tout type de téléphone. Ce serait quelque chose à prendre en compte dans le cas de travaux avec une forte possibilité de chute de l’appareil.

Mais pratiquement toutes les housses du marché offrent une bonne résistance. Nous devons nous assurer qu’il couvre bien tous les coins, ainsi que la zone de chargement et les haut-parleurs ou le microphone. De la même manière, l’épaisseur du boîtier doit toujours être supérieure à celle du téléphone, car si nous ne mettons pas de protecteur d’écran, nous sauverons l’appareil des rayures lorsque nous le mettrons à l’envers.

Prix

Ce que nous voulons dépenser entre en jeu ici, mais comme nous le disions au début de l’article, trouver le parfait équilibre entre prix et protection n’est pas compliqué du tout.

Vous pouvez faire attention aux avis des acheteurs de toutes ces boutiques en ligne, sachant que les coins et l’écran doivent être l’objectif principal de la protection.

Mais, probablement, pour un prix proche de 10 €, vous pourrez trouver des couvertures plus que conformes à tout type de circonstance.

Concevoir

Sur cet aspect, il y a plus de liberté, car le goût est un facteur très subjectif. Mais mis à sacrifier quelque chose, que la conception est le facteur le moins important lors du choix d’une couverture.

Avantages d’avoir une housse sur les mobiles de votre entreprise

En plus d’avoir le téléphone en parfait état, l’aspect économique ne doit pas être négligé. Lorsque notre opérateur nous propose de nouveaux téléphones, ou que nous voulons renouveler la flotte, un téléphone qui a eu un étui et un protecteur sera en bien meilleur état qu’un qui n’en a pas.

Donc revendre ces appareils n’est pas une mauvaise idée. S’ils sont en parfait état, leur prix ne se sera pas autant déprécié. Ou, si ces terminaux vont avoir une autre nouvelle vie, ceux qui les reçoivent en profiteront beaucoup plus.

Par conséquent, l’utilisation d’une coque sur les téléphones professionnels est tout aussi importante que lorsque nous la mettons sur une base privée. La housse est un système de protection qui, bien qu’il empêche la possibilité de profiter du design original du mobile, nous permet de l’avoir en parfait état pendant beaucoup plus longtemps. Raison plus que convaincante pour le laisser passer.

