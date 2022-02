3 choses (de base) que le nouveau Samsung Galaxy S22 n’a pas

Les nouveaux Galaxy S22 ont convaincu, mais la vérité est qu’ils ont aussi des ombres inexplicables qu’il est maintenant temps d’analyser… Que manque-t-il au « produit phare » de Samsung ?

On ne les connaît même pas depuis une semaine, mais les Samsung Galaxy S22 ont déjà fait couler des fleuves d’encre, d’innombrables octets de pages vues sur Internet et aussi de bonnes heures de vidéo des plus grands experts et influenceurs du secteur avec leurs revues et analyses pertinentes.

Nous-mêmes chez Netcost-security.fr vous présentons d’abord les Galaxy S22 et Galaxy S22+, puis le Galaxy S22 Ultra ainsi que leurs premières éditions spéciales et limitées, comprenant tous les secrets des deux modèles et aussi leurs premières séances de torture dans les tests de résistance qu’ils ont passés .avec remarque.

Il existe de nombreux liens, nous le savons, mais nous avons affaire aux produits phares de Samsung, par extension également à ceux de la plate-forme Android, et ils méritaient donc une telle couverture que nous allons maintenant compléter en vous indiquant toutes les fonctionnalités de base qui nous manquent dans ces Galaxy S22… Vous joindrez-vous à nous pour les rencontrer et on en discute dans les commentaires ?

Oui les amis, le nouveau Samsung Galaxy S22 a aussi des ombres dans une ‘fiche technique’ qui a priori pourrait sembler immaculée, nous allons donc analyser avec vous toutes les fonctionnalités de base qui sont tombées de ces Android haut de gamme les empêchant d’être parfaits .

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, voici leurs prix et dates de sortie

Ce sont les 3 (+1) fonctionnalités de base qui manquent au Galaxy S22

1. Non, les Galaxy S22 n’ont pas récupéré la microSD

La première chose qui, dans mon cas, m’a manqué dans ces Samsung Galaxy S22 est précisément une spécification de base qui semble avoir été oubliée dans la gamme la plus élevée, bien que les mobiles bon marché la conservent toujours afin que nous puissions étendre la mémoire avec des cartes externes.

On parle bien sûr d’un slot microSD qui n’est pas revenu avec le Galaxy S22, rendant impossible l’extension de la mémoire avec des cartes externes et rendant difficile le partage de données entre nos appareils.

Une décision difficile à comprendre et qui ne s’expliquerait qu’autour des bénéfices associés à la vente d’unités avec une plus grande capacité de stockage interne… Il va falloir faire confiance au stockage cloud !

2. Le haut de gamme ne croit plus aux connecteurs audio-jack

La deuxième baisse était également évidente et attendue, puisque revendiquant le manque de place, le haut de gamme s’était déjà débarrassé des connecteurs standards pour écouteurs il y a longtemps, puisqu’Apple l’a inventé avec son iPhone 7 à l’ère moderne.

Les Galaxy S22 ne font pas exception, avec lesquels au moins Samsung a pensé à ses utilisateurs en offrant une unité de ses véritables écouteurs sans fil avec une coupe plus performante, certains Galaxy Buds Pro qui pallieront partiellement le manque de prise audio pour écouteurs.

Ce point empêche également Samsung de proposer la radio FM sur les appareils, puisque cette fonctionnalité utilise généralement les écouteurs et leur câble comme antennes pour la radio elle-même.

3. La section multimédia manque de licences Dolby Vision et de codec aptX de haute qualité

Quant à la section multimédia, Samsung a en effet pris grand soin de la photographie mobile, de l’audio et de la section de jeu avec un système de caméra de haute qualité, un son Hi-Res avec Dolby Atmos, un numériseur à taux de rafraîchissement élevé et même son premier GPU développé avec AMD. .

Cependant, cette section présente également des lacunes, car le chipset Samsung Exynos 2200 empêche l’accès au codec aptX HD de Qualcomm que Samsung n’a pas inclus, en s’appuyant sur d’autres codecs qui sont probablement de moins bonne qualité pour l’audio sans fil.

Une autre chute concerne la licence Dolby Vision, puisque Samsung s’est appuyé uniquement sur le HDR10 en évitant de payer une licence présente sur l’iPhone pour améliorer l’affichage des contenus compatibles.

3+1. Titre bonus : Mais où est le chargeur rapide, Samsung ?

Nous avons retiré le quatrième et dernier du compte car nous savions déjà qu’il manquerait, bien que sachant que les Galaxy S22 sont désormais compatibles avec une charge rapide jusqu’à 45 watts, il aurait été idéal pour Samsung de répéter le mouvement des Galaxy Buds Pro offrant en cadeau un chargeur rapide de 45W.

Pourquoi pas, le Galaxy S22 n’innove pas et dans son coffret de vente succinct il ne comprend qu’un câble USB type-C vers USB type-C, les livrets de garantie et les notices rapides, en plus du smartphone lui-même.

4 détails du Samsung Galaxy S22 que vous n’aviez pas vus dans sa présentation

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S22