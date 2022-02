Redmi annonce une collaboration avec Mercedes et le fait avec une boîte folle qui comprend une mini-formule 1

Xiaomi s’est associé à AMG F1 pour créer son dernier smartphone axé sur les jeux, et a envoyé les invitations les plus particulières pour promouvoir cette collaboration.

Redmi a récemment présenté sa nouvelle série Redmi K50G, destinée au haut de gamme et clairement axée sur le monde du jeu.

La nouvelle génération de la série « K » est disponible en quatre finitions différentes, mais une seule d’entre elles est vraiment spéciale. Et c’est qu’à cette occasion, Xiaomi a décidé de s’allier à l’équipe de Formule 1 AMG F1, pour créer une version de son Redmi K50G inspirée de l’esthétique de l’équipe, avec des couleurs et des détails typiques d’AMG F1.

Mais, avant de célébrer la présentation, la société a décidé d’inviter la presse et les plus grands fans de la série Redmi K en leur envoyant une invitation des plus particulières, qui comprenait même une petite voiture de Formule 1.

Ceci est l’invitation à l’événement de présentation du Redmi K50

Comme ils le racontent dans GizmoChina, la boîte en question n’a été envoyée qu’aux membres des publications chinoises. Chose logique, en revanche, étant donné que l’appareil s’adresse exclusivement au marché chinois.

La boîte en question comprend une carte d’invitation à l’événement, une série de modèles qui représentent les composants qui composent le système de refroidissement à l’intérieur du Redmi K50G et, bien sûr, la voiture jouet AMG F1.

Il s’agit d’un modèle réduit de la célèbre marque Sparkmodel qui représente l’un des derniers modèles de l’équipe de Formule 1 AMG Petronas.

Sans aucun doute, c’est l’une des invitations à un événement les plus marquantes que nous ayons vues à ce jour, et elle aura probablement fait plaisir à plus d’un passionné de Formule 1 qui a eu la chance de recevoir le cadeau de l’entreprise.

