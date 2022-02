Ce sont les marques qui vendent le plus de téléphones portables sur le premier marché au monde

Pour la première fois, Honor a réussi à être la deuxième marque qui vend le plus de smartphones en Chine, le plus grand marché mobile au monde.

Bien que les ventes de smartphones en Chine aient chuté de 11 points de pourcentage au cours du quatrième trimestre 2021, il reste aujourd’hui le marché le plus important pour l’industrie du téléphone, et aussi l’un des plus compétitifs.

Selon les dernières données de marché de CounterPoint Research, Apple a été la marque qui a vendu le plus de smartphones en Chine au cours du dernier trimestre de l’année, atteignant une part de marché de 21,7 % pour consolider une croissance de 13 % par rapport à l’année précédente.

Quant aux fabricants d’appareils Android, les quatre plus grands ont réalisé une part d’environ 16 % tout au long du quatrième trimestre 2021. Et, pour la première fois, une « nouvelle » marque a réussi à dépasser OPPO, Vivo et Xiaomi pour se positionner au deuxième. position du haut.

Honor, la marque qui vend le plus de téléphones Android en Chine au quatrième trimestre 2021

Honor semble avoir été la grande surprise de 2021. Depuis sa séparation d’avec Huawei, l’entreprise a réussi à se développer d’elle-même pour devenir la deuxième marque qui a vendu le plus de téléphones mobiles au cours du dernier trimestre 2021, réalisant une part de 16,7% du marché. marché, et une croissance de 100% par rapport à la même période de l’année précédente.

De leur côté, OPPO et Vivo ont une part de marché de 16,7 et 16,6 % au cours du dernier trimestre 2021, tous deux en baisse de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il convient de mentionner que les chiffres d’OPPO incluent les téléphones vendus par OnePlus dans le pays d’origine des deux marques.

Bien qu’il soit en cinquième position, Xiaomi a augmenté de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente et a atteint une part de 16,1 %.

Les différences par rapport au marché mondial sont claires. Dans le reste du monde, Samsung, Xiaomi et Apple se partagent les trois premières places, tandis que des marques comme OPPO et Vivo ont des parts plus faibles. Honor, quant à lui, n’apparaît même pas dans le top mondial… pour l’instant.

