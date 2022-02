Le Motorola Frontier est vu en images avec un impressionnant appareil photo de 194 mégapixels

Une nouvelle fuite avec le Motorola Frontier alors que le protagoniste nous montre le prochain produit phare de Motorola.

Il y a quelques semaines à peine, nous avons pu apprendre les premières données sur le soi-disant Motorola Frontier, un nouveau smartphone de la société appartenant à Lenovo, dont les caractéristiques filtrées le positionnent comme l’un des téléphones mobiles les plus avancés lancés par l’entreprise dans son toute l’histoire.

Maintenant un nouveau fuite provenant de @evleaks Cela nous donne l’occasion d’examiner de plus près l’apparence de ce nouvel appareil, en plus de confirmer l’une de ses caractéristiques distinctives.

Le premier mobile avec un appareil photo de 194 mégapixels

Grâce à la fuite, vous pouvez voir comment le nouveau Motorola Frontier pariera sur un design où les courbes sont les protagonistes, à la fois sur le panneau arrière et sur le devant. Son châssis semble être en aluminium poli, et dans sa partie inférieure il abrite l’emplacement pour la carte SIM, le haut-parleur et le port USB Type C.

Son écran, avec une courbe prononcée sur ses côtés, a un trou dans la partie centrale supérieure, où la caméra frontale de résolution 60 mégapixels est cachée, tout comme celle présente dans le Motorola Edge 30 Pro.

L’écran en question aurait une diagonale de 6,67 pouces avec la technologie P-OLED et un taux de rafraîchissement de 144 hertz. En outre, il est question que l’appareil arriverait avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur, une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire rapide de 125 W et une charge sans fil de 50 W, le tout pris en charge par Android 12.

Comme on peut le voir sur l’image, la caméra sera l’un des aspects différentiels de cet appareil. Dans son module caméra, vous pouvez voir une sérigraphie qui fait référence à un capteur de résolution de 194 mégapixels, équipé d’OIS et d’une taille de 1/1,5″.

Toutes les rumeurs suggèrent que le Motorola Frontier sera présenté à l’été de cette année, vers le mois de juillet. D’ici là, il est très probable que de nouvelles données sur l’appareil continueront d’émerger.

