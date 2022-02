32 applications et jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement pendant une durée limitée, dépêchez-vous !

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir toutes ces applications et jeux gratuitement.

Aujourd’hui, vous avez une nouvelle opportunité d’obtenir des dizaines d’applications et de jeux payants entièrement gratuits pour votre mobile ou votre tablette Android. Comme chaque semaine, les développeurs qui façonnent le catalogue du Google Play Store nous proposent quelques-unes de leurs meilleures créations entièrement gratuites.

Trouvez les meilleures offres sur les applications et les jeux avec cette nouvelle fonctionnalité Google Play

Parmi les offres d’aujourd’hui, il est possible de trouver des outils utiles et les jus les plus divertissants, qui coûtent généralement de l’argent. Dans certains cas, les applications et les jeux accumulent des centaines de milliers de téléchargements sur le Play Store.

Il convient de mentionner que la durée des offres est limitée, et il est donc conseillé de se dépêcher d’obtenir les applications ou les jeux avant qu’ils ne reviennent à leurs prix d’origine.

Applications payantes pour Android gratuites

Combien puis-je dépenser ? Contrôle des dépenses premium | Gratuit 3,19 €

Serveur de dossiers | Gratuit 2,49 €

Bulles Fond D’écran Animé | Gratuit 3,99 €

WOW Volume Manager – Contrôle du volume de l’application | Gratuit 0,69 €

Aide génétique | Gratuit 0,79 €

Créateur et convertisseur de PDF | Gratuit 2,99 €

Reco – Planification et orientation | Gratuit 0,59 €

Unit Lab – Convertir et calculer | Gratuit 1,39 €

Widget d’horloge simple – Horloge de mots | Gratuit 0,69 €

Cartogramme : fonds d’écran de carte en direct | Gratuit 2,49 €

Widgets – CPU | RAM | Batterie | Gratuit 0,59 €

Identificateur de CPU Pro | Gratuit 0,59 €

Indicateur de batterie à bulles – Animation de charge | Gratuit 1,29 €

Jeux payants pour Android gratuits

Guerre des armes ! | Gratuit 0,99 €

[VIP] Missile RPG | Gratuit 1,89 €

Légende des Collines : Horreur (HD) | Gratuit 0,59 €

La fusion 10×10 dit | Gratuit 0,69 €

Chevalier de l’Ombre : Jeu Ninja | Gratuit 0,59 €

Défense finale du château : RPG inactif | Gratuit 1,29 €

FASTAR VIP – Jeu de rythme d’étoile filante | Gratuit 1,09 €

Zombie Age 2 Premium : Jeu de tir | Gratuit 0,59 €

Mort Bunker 4 : Apocalypse | Gratuit 0,59 €

DungeonMon ! | Gratuit 0,99 €

Donjon Infini 2 ! | Gratuit 0,99 €

Donjon infini ! | Gratuit 0,99 €

Armure de super-héros Premium | Gratuit 0,59 €

Apprenez à lire à votre monstre : Phonics & Reading Game | Gratuit 5,99 €

Les mondes enchantés | Gratuit 4,29 €

Super-héros Fruit 2 Premium | Gratuit 0,59 €

Crazy Car Impossible Cascades | Gratuit 6,99 €

Le RPG de tout le monde | Gratuit 0,89 €

Coin princesse! | Gratuit 0,99 €

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites, Jeux