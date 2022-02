Ces 11 mobiles vivo seront mis à jour vers Android 12

vivo veut réussir en Europe et ne veut pas le faire uniquement avec des smartphones de qualité à des prix contenus, car maintenant de Chine ils confirment que tous leurs mobiles officiellement vendus en Europe recevront Android 12.

Il y a deux ans, vivo se présentait en Europe avec de très bonnes idées pour réussir sur le marché des smartphones, disposant également de tout le potentiel de conception, de fabrication et de distribution d’un géant chinois qui veut non seulement bien faire les choses en termes de matériel, mais aussi avec la section logicielle de leurs appareils et le support de mise à jour.

Pas en vain, comme nous l’ont dit il y a quelques heures les collègues d’El Androide Libre, il semble que la mise à jour de tous les mobiles en vente en Espagne et sur le reste des marchés européens, sans réservation, soit incluse dans les plans vivo .certains et apportant Android 12 aux smartphones les plus haut de gamme ainsi qu’aux smartphones compensés et abordables.

Le mouvement est à apprécier, nous l’avions déjà fait avec Nokia à l’époque, donc cette fois-ci nous ne pouvions pas manquer l’occasion de vanter la stratégie vivo et de vous dire qu’effectivement, le constructeur de Dongguan signe l’un des meilleurs après-vente prise en charge de l’ensemble de la plate-forme Android, ainsi que celle d’un Samsung qui offre plus d’années de mises à jour que Google lui-même.

Mais pas seulement cela, et la grande surprise est que certains des terminaux vivo les plus représentatifs n’auront pas à attendre un jour de plus, puisque le fabricant a déjà publié les packages de mise à jour vers Android 12 pour deux de ses smartphones.

Mise à jour en direct vers OriginOS Ocean : ce sont les 47 téléphones qui seront bientôt mis à jour

Comment se passe la mise à jour en direct vers Android 12 et quand arrivera-t-elle sur nos mobiles ?

Il est important de commencer par décomposer ce point, et c’est parce que vivo avait en Europe une personnalisation connue sous le nom de FunTouch OS et beaucoup plus similaire à l’Android Pure Google que nous aimons tous, alors qu’en Chine ses smartphones sont arrivés assaisonnés avec un plus similaire Origin OS à l’expérience iOS et MIUI que vous aimez tant dans votre pays d’origine.

La vérité est qu’Origin OS Ocean avait déjà été présenté en Chine fin 2021 avec l’intention d’atteindre pas moins de 47 appareils au cours de ce cours, créant une interface plus colorée et personnalisable, axée sur les widgets et la facilité d’utilisation, qui désormais arrive également en Europe comme une option pour standardiser l’expérience de vie.

Concernant la roadmap de mise à jour, il faut savoir que les premiers téléphones à recevoir leur dose d’Android seront les vivo X60 Pro et vivo V21 5G, qui devraient déjà se mettre à jour en ce moment.

Suivront les vivo Y21, vivo Y52 5G et vivo Y72 5G, qui seront mis à jour au cours de ce même mois de février, laissant pour le mois d’avril les vivo Y11s, vivo Y20s, Y21s, vivo Y33s et vivo Y70, en plus au vivo X51 5G qui était son premier smartphone phare sur nos marchés.

Sans aucun doute une bonne nouvelle que les fans et les utilisateurs de vivo apprécieront, qui peuvent au moins maintenant être sûrs que le fabricant de leurs mobiles est engagé dans le service après-vente et ne les abandonnera pas à la première occasion… Vous avez un vivo ? Avez-vous déjà reçu Android 12 ?

