AMOLED, Snapdragon 750G et 5G : ce précieux OnePlus tombe à des niveaux historiquement bas dans sa version la plus puissante

Le OnePlus Nord CE 5G tombe à son prix historique le plus bas dans sa version la plus puissante. Sans aucun doute, c’est une excellente option si vous recherchez un mobile puissant avec 5G.

Le design est le premier aspect qui attire l’attention du OnePlus Nord CE 5G, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un beau mobile. Cependant, votre achat en vaut la peine pour de nombreux autres détails en ce moment. La première chose dont nous voulons parler est l’offre vedette sur Amazon, puisque le prix de sa version 12 Go + 256 Go tombe à 329 euros.

Bien que cela n’en ait pas l’air, c’est un excellent prix pour ce modèle, qui a une valeur recommandée de 399 euros et qui ces dernières semaines était d’environ 350 euros. Ce drop est une belle opportunité de se procurer le OnePlus Nord CE 5G dans sa version la plus puissante, qui n’a jamais été aussi bon marché depuis son lancement.

Vous obtiendrez ainsi un très beau smartphone avec un écran AMOLED et un taux de rafraîchissement élevé, un processeur Snapdragon 750G qui offre d’excellentes performances et une connectivité 5G, une fonctionnalité précieuse pour l’avenir. De plus, il monte un système photographique avec quatre caméras et une bonne batterie qui se recharge complètement en moins d’une heure. Voici pourquoi cette offre vaut la peine d’être exploitée sur la base de notre expérience avec le OnePlus Nord CE 5G.

Achetez le OnePlus Nord CE 5G à des niveaux record

Lors de sa sortie, nous avons eu l’occasion d’analyser le OnePlus Nord CE 5G, et c’est là que nous vous avons dit que la qualité de conception et de fabrication sont deux de ses caractéristiques. Il a un beau dos avec une finition mate et la couleur bleu clair caractéristique de OnePlus. De plus, c’est un mobile léger (170 grammes) et fin (7,8 millimètres) très confortable à utiliser.

Parmi ses points forts figure également l’écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un panneau de bonne qualité, tant pour la netteté que pour les angles de vision et les niveaux de luminosité. De plus, il possède une caractéristique des mobiles chers : un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui agit rapidement et avec précision.

Le processeur OnePlus Nord CE est le Qualcomm Snapdragon 750G 5G, qui offre d’excellentes performances. Étant le modèle de 12 Go de RAM, la fluidité sera présente lors du déplacement des applications, il ne sera pas courant de trouver des lags ou des plantages lors de l’utilisation du terminal. Le système d’exploitation est OxygenOS 11 basé sur Android 11, avec la mise à jour vers Android 12 confirmée pour le premier semestre 2022. Attention, il peut se connecter aux réseaux 5G pour naviguer à vitesse maximale.

En ce qui concerne la photographie, notre protagoniste dispose de trois appareils photo à l’arrière : 64 MP principal, 8 MP ultra grand angle et 2 MP monochrome. Comme prévu, le 64 MP est celui qui prend les meilleures photos. De plus, un objectif de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo est situé dans le trou de l’écran.

On finit par parler de ses performances d’autonomie, qui sont également positives. Avec une batterie de 4 500 mAh, le OnePlus Nord CE 5G est capable d’offrir une journée et demie d’utilisation quand on en demande peu. Prenant en charge une charge rapide de 30 W, il faut environ 45 minutes pour se recharger complètement. En bref, le OnePlus Nord CE 5G est un beau mobile, avec un bon écran, de la puissance et une grosse batterie que vous pouvez désormais acheter moins cher que jamais sur Amazon.

