Redmi Note 11, un mobile tout-terrain prêt à conquérir le milieu de gamme

Le Redmi Note 11 est un appareil polyvalent capable de relever n’importe quel défi. C’est ce qu’il faut savoir avant de l’acheter.

À ce stade, la série Redmi Note n’a pas besoin d’être présentée. Pendant des années, cette famille populaire de smartphones a réussi à atteindre le sommet des palmarès sur différents marchés à travers le monde, et il ne semble pas que cela changera à court terme.

Maintenant, la saga a été renouvelée avec la nouvelle génération, dirigée par le Redmi Note 11, un nouveau smartphone qui aspire à devenir le leader de sa catégorie, basé sur des améliorations telles qu’un design élégant, un écran fluide à 90 Hz et un puissant processeur capable d’offrir la meilleure expérience possible. Bien qu’il y ait beaucoup plus sur le Redmi Note 11 que vous devriez savoir.

Redmi Note 11 : les aspects qui le rendent unique

Il n’est pas facile de trouver un smartphone qui fasse tout, et que tout ce qu’il fait, il le fasse bien. Le Redmi Note 11 est un smartphone tout-terrain, capable de répondre à tout moment à ce qu’on lui demande.

Pour y parvenir, l’appareil utilise un répertoire avancé de spécifications, mené par son fantastique écran Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, qui offre une expérience fluide à tout moment et en toute circonstance, car l’écran peut s’allumer jusqu’à atteindre un maximum de 1000 nits de luminosité, de sorte que vous pouvez le voir sans problème même en plein soleil.

Son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 680, accompagné de jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, offre une expérience de premier ordre, avec des performances prêtes pour tout type de défi qui nous attend, qu’il s’agisse de retouche photo, de lecture et d’écriture de grands fichiers ou, bien sûr, de longues sessions de jeu, soutenu par son énorme batterie d’une capacité de 5000 mAh, prête à fournir de l’énergie tout au long de la journée.

N’oublions pas non plus sa section photographique, composée de quatre caméras arrière de haute qualité, dirigées par un capteur principal de résolution de 50 mégapixels. Sur sa face avant, cachée dans un petit trou en haut de l’écran, se trouve la caméra selfie de 13 mégapixels, capable de capturer des autoportraits d’excellente qualité, même la nuit.

Et si tout cela ne suffisait pas, Redmi Note 11 présente un design exquis, avec des lignes raffinées et une taille compacte, avec seulement 8,09 millimètres d’épaisseur et 179 grammes de poids. De plus, vous pouvez le choisir en trois couleurs qui rehaussent son esthétique minimaliste : Graphite Grey, Sunset Blue et Stellar Blue.

Redmi Note 11 Caractéristiques Dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

179 grammes Écran AMOLED de 6,43 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage de 180 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 1000 nits

Verre Corning Gorilla 3 Processeur Qualcomm Snapdragon 680

6nm

octa-core

Jusqu’à 2,4 GHz

GPU Adreno 610 RAM 4/6 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Stockage 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

-50MP f/1.8

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

-2MP macro f/2.4

-2MP profondeur f/2.4

frontale

– 13MP f/2.4 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 33W (chargeur 33W inclus dans la boîte) Autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP53

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

Où acheter le Redmi Note 11 ?

Si vous avez été convaincu par tout ce que le Redmi Note 11 vous a préparé, sachez que vous pourrez vous le procurer à partir du 24 février via les principaux canaux de distribution de la marque dans notre pays.

Selon la configuration de stockage et de mémoire que vous choisissez, vous devrez opter pour un autre revendeur :

Redmi Note 11 avec 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage : pour 199,99 euros, disponible sur Amazon, PC Components, Media Markt, mi.com/es

Redmi Note 11 avec 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage : pour 229,99 euros, disponible chez MediaMarkt, El Corte Inglés, FNAC, Phone House, Carrefour, Amazon, PC Components et chez mi.com/es et Xiaomi Stores

Redmi Note 11 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : pour 259,99 euros, disponible chez Orange, Telefónica, Vodafone, Yoigo, El Corte Inglés et chez mi.com/es et Xiaomi Stores

