C’est le POCO X4 Pro 5G: le renouvellement du best-seller de Xiaomi est entièrement filtré

Le Xiaomi POCO X4 Pro 5G n’a plus aucun secret. La nouvelle génération du populaire milieu de gamme de la marque a fuité.

Le prochain best-seller de POCO n’a plus de secrets. Une fuite du portail allemand SmartDroid nous a donné l’occasion de jeter un premier coup d’œil sur la conception et les fonctionnalités du nouveau POCO X4 Pro, le modèle chargé de remplacer le POCO X3 Pro, l’un des téléphones Xiaomi les plus vendus au cours de la dernière année. .

L’arrivée de ce nouveau modèle semble imminente, car il y a ceux qui semblent déjà avoir reçu l’appareil et ont décidé de partager des images de son apparence physique avec le monde, ainsi que toutes les informations liées à sa fiche technique.

Écran AMOLED 120 Hz, grande batterie et processeur Snapdragon 695 pour le nouveau POCO X4 Pro

Il suffit de jeter un œil à sa fiche technique pour en déduire que le POCO X4 Pro 5G est en fait un Redmi Note 11 Pro 5G avec quelques changements au niveau du design. Les deux modèles partagent le même écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, la même batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W et le même appareil photo principal Samsung HM2 de 108 mégapixels.

Le principal changement réside dans sa conception, car bien que la disposition des trois caméras arrière soit identique, le module qui les abrite occupe pratiquement toute la largeur de la partie supérieure, y compris la sérigraphie POCO classique.

Nous trouvons de grands changements par rapport au précédent POCO X3 Pro.Pour commencer, nous n’avons plus de processeur de la série Snapdragon 800, mais cette fois, Xiaomi a choisi d’inclure un Snapdragon 695 5G, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire stockage interne.

L’appareil est équipé de MIUI 13, mais il s’agit d’une version basée sur Android 11. Il est prévu que le terminal reçoive la mise à jour vers Android 12 dans les mois à venir.

Aujourd’hui, seul le prix du POCO X4 Pro est un mystère, même si tout semble indiquer qu’il ne devrait pas être très différent du prix d’origine du POCO X3 Pro -environ 250 euros au moment de sa sortie-.

