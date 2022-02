Le bestial RedMagic 7 est officiel avec puce gaming dédiée, 18 Go de RAM et caméra sous l’écran

Le nouveau Nubia RedMagic 7 est là, une bête avec Snapdragon 8 Gen 1, jusqu’à 18 Go de RAM et un prix inférieur à 700 euros

Nubia a présenté en Chine la nouvelle génération de son smartphone gaming de référence. Le nouveau RedMagic 7 est officiel, et il apporte avec lui de belles nouveautés par rapport à la génération précédente, que nous avions pu analyser à l’époque.

Este año, Nubia ha dividido su familia de móviles de gama alta en dos variantes: el RedMagic 7 y el RedMagic 7 Pro. Ambos modelos vienen equipados con el último procesador estrella de Qualcomm, la misma pantalla con 165 Hz de frecuencia de refresco, y beaucoup plus.

Série RedMagic 7, toutes les informations

Les deux nouveaux modèles RedMagic présentent une esthétique très similaire à celle des générations précédentes de la famille. Son dos est en verre et présente des lignes et des détails qui lui donnent un aspect plus agressif.

Chaque modèle est disponible en trois finitions différentes. Le RedMagic 7 est disponible dans les couleurs « Cyber ​​Neon », « Night Knight » et une nouvelle finition appelée « Deuterium Transparent Edition », avec un dos transparent qui révèle les entrailles de l’appareil, y compris le ventilateur. Les deux autres finitions ont les effets d’éclairage RVB déjà typiques dans le logo RedMagic et dans la partie centrale de son panneau de verre arrière.

De son côté, le RedMagic 7 Pro est disponible en « Cyber ​​Neon », « Polar Black Night » et « Deuterium Blade Transparent Edition ». Les deux modèles ont un système de triple caméra situé dans la partie centrale supérieure.

Les deux modèles ont un écran de 6,8 pouces de diagonale avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 165 hertz. Il prend en charge le spectre de couleurs DCI-P3 complet et a une profondeur de couleur de 10 bits. Il est capable d’atteindre une luminosité maximale de 700 nits dans le RedMagic 7, et de 600 nits dans le RedMagic 7 Pro. De plus, le modèle « pro » est le premier de la marque à intégrer une caméra cachée sous l’écran.

Son répertoire technique est dirigé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage dans le RedMagic 7, et de 12 ou 18 Go de RAM avec 256 ou 1 To de stockage sur le RedMagic 7 Pro.

Les deux modèles sont équipés de la nouvelle puce gaming dédiée « Red Core 1 », qui améliore la réponse du moteur de vibration, les gâchettes, la définition des effets lumineux et des effets sonores.

La batterie RedMagic 7 a une capacité de 4500 mAh et peut être chargée à une puissance maximale de 120 W – bien que le chargeur inclus dans la boîte soit de 65 W -. De son côté, le RedMagic 7 Pro augmente la capacité de la batterie jusqu’à 5000 mAh et la puissance de charge prise en charge jusqu’à 135 W. Dans les deux cas, le système de refroidissement par ventilateur est utilisé pour maintenir l’appareil à des températures stables pendant le processus de chargement.

Les deux appareils ont Android 12 dès leur sortie, personnalisé par RedMagic OS 5.0. Cette nouvelle version introduit des améliorations telles qu’une gestion plus intelligente des ressources CPU, GPU et mémoire, une nouvelle version de l’application RedMagic Studio qui inclut l’option de diffuser du contenu à 165 Hz via HDMI ou USB.

Bien sûr, les ajouts classiques à la série ne manquent pas, tels que les déclencheurs tactiles situés sur les côtés des appareils, le Switch pour accéder au mode jeu, le système de refroidissement ICE 8.0 avec ventilateur intégré ou un ensemble audio amélioré. avec trois microphones, port casque 3,5 mm, double sonorisation intelligente et DTS Ultra X.

Prix ​​du RedMagic 7 et quand ils peuvent être achetés

Après sa présentation en Chine le 17 février, les RedMagic 7 et 7 Pro seront disponibles à l’achat à partir du 21 février. De plus, la marque a confirmé que sa présentation sur le marché mondial aura lieu le 22 février et son lancement sur le marché le 10 mars.

Les prix dépendront de la finition et de la variante de mémoire choisie :

RedMagic 7 8/128 Go : 3 999 yuans, 555 euros à changer

RedMagic 7 12/256 Go Deutérium Transparent Edition : 4 899 yuans, 680 euros à changer

RedMagic 7 Pro 12/128 Go : 4799 yuans, 666 euros à changer

RedMagic 7 Pro 12/256 Go Deutérium Blade Transparent : 5 299 yuans, 736 euros à changer

RedMagic 7 Pro 18 Go / 1 To Deutérium Blade Transparent : 7 499 yuans, 1 041 euros à changer

