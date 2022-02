Motorola Edge 30 Pro : images et fonctionnalités de la nouvelle bête abordable de Motorola

Nous connaissons déjà tous les détails du nouveau Motorola Edge 30 Pro, le futur smartphone haut de gamme de Motorola pour le marché mondial.

Motorola a déjà confirmé qu’il organisera le 24 février l’événement de présentation de sa nouvelle série Edge, qui, selon les rumeurs, sera composée d’au moins trois appareils différents : le Motorola Edge 30, Edge 30 Pro et Edge 30 Ultra.

Deux des modèles familiaux sont déjà apparus dans diverses fuites. Cependant, ce n’est que maintenant que, pour la première fois, nous avons pu jeter un premier coup d’œil à l’apparence et aux caractéristiques du Motorola Edge 30 Pro, le modèle intermédiaire qui arrivera sur le marché avec des spécifications haut de gamme, à un prix, probablement, inférieur à celui de ses rivaux les plus directs.

Snapdragon 8 Gen 1, écran 144 Hz et plus sur le Motorola Edge 30 Pro

Le Motorola Edge 30 Pro ne sera pas un tout nouvel appareil. Il y a quelques mois, la société annonçait le même appareil, sous un autre nom, en Chine : il s’agit du Motorola Edge X30 Pro.

L’une des grandes vertus de cet appareil est l’inclusion d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associé à 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1, la compatibilité avec le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC et la double nano SIM. Nous disposons donc des dernières avancées techniques.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide TurboPowerr de 68 W.

Son écran est basé sur la technologie AMOLED et possède une diagonale de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il peut se rafraîchir à une fréquence de 144 hertz, et est compatible HDR10+. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas intégré à la dalle, mais est caché dans le bouton d’alimentation situé sur l’un des côtés du smartphone.

Le système de caméra Edge 30 Pro est spécialement chargé. Son arrière est dirigé par un capteur principal de résolution de 50 mégapixels avec ouverture f/1.9, Dual Pixel PDAF et stabilisateur optique. A côté, un autre capteur de 50 mégapixels fait son apparition, associé à un objectif ultra grand angle. Enfin, le troisième capteur, de 2 mégapixels, sert à capturer des images avec le mode portrait.

Même la caméra frontale est spéciale dans ce mobile. À 60 mégapixels, c’est l’un des capteurs de résolution les plus élevés que nous ayons vus à l’avant d’un smartphone à ce jour, dépassant même les 40 mégapixels du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Android 12 est le système d’exploitation qui donne vie au téléphone. Et compte tenu des antécédents de Motorola, vous vous attendez à ce que l’expérience utilisateur soit très similaire à celle que vous obtiendriez sur un appareil Pixel. En fait, aujourd’hui, Motorola est l’une des rares entreprises à avoir adopté le système de thème dynamique de Material You dans le logiciel de ses terminaux mis à jour vers la dernière version.

La présentation du Motorola Edge 30 Pro aura lieu le 24 février, juste avant que le MWC 2022 n’ouvre ses portes. Pour l’instant, nous n’avons pas de données concernant sa date de lancement sur le marché, mais nous savons qu’en Chine, l’appareil coûte environ 500 euros pour changer.

