Google a la lampe que vous voudriez, mais malheureusement vous ne pourrez pas l’acheter

La lampe « dLight » de Google dispose du Wi-Fi, s’intègre à l’Assistant et est parfaite pour le télétravail, mais pour l’avoir, vous devrez mettre à jour votre CV et demander à Google de vous embaucher en premier.

Il y a quelques jours, nous vous avons présenté une lampe design Xiaomi avec protection cachée et un haut-parleur sans fil idéal pour le télétravail, bien qu’il ne semble pas que le géant Haidian soit le seul concerné par l’éclairage de nos environnements de travail à la maison, car maintenant nous sachez que Google lui-même a également conçu sa lampe de lecture spéciale pour les bureaux.

Le produit en question s’appelle « dLight » et c’est exactement ce que vous attendez d’une lumière fabriquée à Mountain View, avec des fonctionnalités intelligentes et l’intégration de l’assistant, même si c’est assez cher et malheureusement vous ne pourrez pas l’acheter à moins que Google ne paie votre masse salariale.

Et oui mes amis, comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Police, c’est le designer Ben Gold -qui bosse chez Google- qui nous a fait découvrir sur son compte Twitter cette nouvelle lampe intelligente, œuvre du département matériel Mountain View and qui ne s’adressera qu’aux salariés, du moins pour l’instant :

La lampe de Google s’appelle la « dLight » et je confirme que ce n’est pas confidentiel. Encore une fois, ce produit ne sera probablement jamais en vente en dehors de l’entreprise. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk – Ben Gold (@bengold) 11 février 2022

Nous parlons d’un gadget construit dans le plus pur style Google, avec un design simple entièrement en blanc et un mât vertical qui maintient la lumière attachée à une base circulaire. Le mécanisme dans lequel la lampe elle-même est insérée peut pivoter de haut en bas pour mieux éclairer le bureau ou notre visage, si nous en avons besoin pour passer des appels vidéo et que nos interlocuteurs nous voient beaucoup mieux.

En ce qui concerne la lumière elle-même, elle ne dispose pas d’un système de protection des yeux comme les options de configuration de Xiaomi ou RVB, mais elle peut réguler la température de couleur du plus chaud au plus froid pour s’adapter aux besoins de chaque instant, avec différents préréglages.

La lampe « dLight » de Google serait parfaite pour éclairer intelligemment notre bureau, mais elle coûte près de 200 $ et Mountain View ne prévoit pas de la mettre sur le marché en la rendant disponible uniquement à sa masse salariale.

De plus, il dispose d’une connectivité Wi-Fi pour que vous puissiez le contrôler avec l’assistant Google, dont le logo est présent sur la lampe elle-même, nous comprenons donc qu’il s’intégrera parfaitement à Google Home pour faciliter l’interaction de l’appareil à l’aide de notre voix.

Quels problèmes as-tu alors ? Eh bien, la première est que la lampe « dLight » n’est pas du tout bon marché, présentant un prix compris entre 170 et 180 dollars, et n’est également disponible que pour les employés de Google qui peuvent l’utiliser dans leurs environnements de travail à distance.

Si vous en voulez un, vous allez devoir mettre à jour votre CV et demander à Google de vous embaucher en premier… C’est simple, non ?

