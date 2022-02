Ce sont les éditions les plus limitées du Samsung Galaxy S22 Ultra

Les premières éditions spéciales et limitées du Samsung Galaxy S22 Ultra sont déjà dans le four, avec Mercedes-Benz et Mark & ​​​​Lona comme principaux protagonistes.

Ils ne sont pas encore officiellement sortis sur le marché, ils le feront le 25 février, et il semble que les Samsung Galaxy S22 Ultra aient déjà sorti leurs premières éditions spéciales et limitées, qui dans ce cas mettront en vedette Mercedes-Benz et Mark & Lona.

Vous connaissez déjà parfaitement la première comme l’une des marques de voitures premium les plus populaires de la planète, tandis que Mark & ​​​​Lona veut également se positionner dans le secteur le plus premium de la mode et des accessoires, où elle triomphe parmi les golfeurs professionnels et les fans. de ce sport.

Dans ce cas et comme toujours, le matériel des appareils ne varie pas du tout et nous ne verrons que des changements au niveau esthétique et d’emballage, avec des collections exclusives d’accessoires qui seront incluses dans un package également exclusif où le Galaxy S22 Ultra sera également protagoniste bien qu’à un prix nettement plus élevé.

Le pire, c’est qu’on ne sait pas quand Samsung mettra ces deux éditions spéciales à la disposition de ses clients, ni si ces Galaxy S22 Ultra de Mercedes et Mark & ​​Lona seront vendus dans le monde ou seront destinés à des marchés spécifiques où ils pourraient ont une plus grande demande parmi les clients les plus fortunés.

Nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra : si maintenant le meilleur Galaxy Note est un Galaxy S… et alors ?

Ce que nous savons déjà, c’est ce que chaque package exclusif apportera, et c’est que les amis de SamMobile ont même jugé bon de nous filtrer quelques images où vous pouvez déjà voir les packages de ces variantes limitées de Mark & ​​​​Lona et Mercedes du tout nouveau vaisseau amiral sud-coréen.

Dans le cas de l’édition limitée de Mark & ​​Lona, on retrouvera des accessoires axés golf comme un marque-balle, ainsi qu’un sac, un porte-clés, une dragonne, et un étui de protection plutôt coloré dans les tons bleus. , dégradés blancs et jaunes. En fait, cette teinte jaune est le protagoniste principal avec le crâne du logo Mark & ​​​​Lona.

Les deux éditions limitées du Galaxy S22 Ultra ont déjà filtré leurs premières images, et bien que nous ne puissions pas encore voir les mobiles déguisés en Mercedes et Mark & ​​​​Lona, ce que nous pouvons faire, c’est vous montrer leurs packages de vente et tous les accessoires exclusifs qui sera inclus.

En revanche, en parlant déjà de la version Mercedes-EQ du Galaxy S22 Ultra, on verra un boîtier plus industriel avec un design rappelant une valise rigide, et qui comprend un étui organisateur, un porte-cartes, un porte-clés, un sangle de sac et un presse-papiers, tous en violet assorti et avec leurs logos Mercedes-Benz appropriés.

La mauvaise chose est que ces deux images ne montrent pas l’appareil lui-même, nous ne pouvons donc pas encore vous dire à quoi ressemblera sa vitre arrière, sûrement ornée des motifs Mercedes-Benz et Mark & ​​​​Lona, avec une teinte spéciale et uniquement disponible dans ces deux modèles.

Malheureusement, nous ne savons rien non plus du prix, bien que nous ayons déjà vu comment les éditions Thom Browne et les éditions similaires des appareils Samsung précédents ont monté en flèche leurs prix, il faut donc s’attendre à ce que dans ces cas, ils soient également assez exclusifs éditions… attention !

Éditions spéciales Mark Lona et Mercedes-Benz du Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, voici leurs prix et dates de sortie

Sujets connexes : Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S22