Ce sont les jeux mobiles qui génèrent le plus d’argent en ce moment

Tendent est l’entreprise la plus prospère dans le domaine des jeux mobiles, possédant certains des titres qui génèrent le plus d’argent au monde.

Avec près de 237 millions de dollars générés, PUBG Mobile est le jeu dans lequel les joueurs ont dépensé le plus d’argent tout au long de janvier 2022 dans le monde. Et son propriétaire, Tencent, est une fois de plus l’entreprise la plus favorisée parmi toutes celles qui façonnent l’industrie du jeu vidéo mobile, ayant en sa possession un autre des jeux les plus réussis en termes de revenus.

La liste, partagée par Gadgetsnow, comprend d’autres titres populaires tels que Genshin Impact ou le mythique Candy Crush Saga, qui, année après année, continue d’atteindre les sommets des revenus dans les principaux magasins d’applications.

PUBG Mobile, le jeu qui génère le plus d’argent au monde

Selon les données recueillies dans le rapport, PUBG Mobile a généré 237 millions de dollars en janvier 2022, dont 64 % provenaient d’utilisateurs résidant en Chine, et 8 % des États-Unis.

Un autre titre Tencent, Honor of Kings, est le deuxième jeu avec le plus grand nombre de revenus générés par les utilisateurs, avec 233 millions de dollars. Encore une fois, la Chine est à nouveau le marché le plus prolifique, avec 96% des revenus des jeux provenant du pays d’origine de Tencent.

En troisième position se trouve Genshin Impact, le grand succès de miHoYo, avec 208 millions de dollars levés et une croissance de 37%. Il est suivi de près par Candy Crush Saga.

L’ensemble de l’industrie du jeu mobile a généré un total de 7,4 milliards de dollars en janvier 2022, en comptant l’argent collecté via Google Play et l’App Store. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre impressionnant, la vérité est que les revenus ont chuté de sept points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

Rubriques connexes : Jeux