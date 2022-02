8 autres mobiles Samsung reçoivent la mise à jour Android de février 2022

Samsung continue de mettre à jour ses téléphones avec la dernière version du correctif de sécurité Android.

Après avoir commencé à mettre à jour un total de neuf modèles de son catalogue avec le dernier correctif de sécurité disponible, Samsung a décidé de continuer à déployer la mise à jour Android de février, en mettant cette fois à jour huit autres téléphones vers la dernière version disponible.

Parmi les modèles choisis, il est possible de retrouver des terminaux des séries Galaxy Z et Galaxy Note, dont certains des modèles les plus récents lancés sur le marché par Samsung.

La mise à jour Android de février 2022 arrive sur les derniers Galaxy Z et Galaxy S

Basé sur la documentation officielle de Samsung, le correctif de sécurité Android du mois de février arrive pour résoudre plus de soixante vulnérabilités différentes découvertes au cours des dernières semaines. Pour cette raison, il s’agit d’une mise à jour particulièrement importante, que tous les utilisateurs d’un téléphone mobile compatible doivent installer dès que possible.

Cette dernière vague de mises à jour apporte le correctif de sécurité aux modèles des séries Galaxy S21 et Galaxy Z Flip. De plus, d’autres modèles sont inclus, dont certains des séries Galaxy Z Fold, Galaxy S20 et Galaxy S10. La liste complète est disponible ci-dessous :

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy ZFold 2

Samsung Galaxy Z Flip

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le déploiement de la mise à jour a commencé dans différentes régions d’Europe, et petit à petit elle devrait se répandre dans le monde entier. Dans les prochains jours, un plus grand nombre de modèles du catalogue Samsung devraient être disponibles, dont les terminaux de la famille Galaxy A.

Sujets connexes : Android, Mobile, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S21