Notre grande recommandation : la tablette Xiaomi s’enfonce dans des creux historiques pour un temps limité

Le Xiaomi Pad 5 est notre hautement recommandé si vous recherchez une tablette Android. En plus d’être belle, la tablette Xiaomi offre d’excellentes performances pour un prix plus qu’attractif. La meilleure chose est que le modèle blanc 6 Go + 128 Go tombe désormais à 312 euros sur AliExpress Plaza, une remise d’environ 90 euros qu’il ne faut pas négliger.

Avec cette offre dans le commerce chinois, le Xiaomi Pad 5 atteint son prix minimum historique depuis son lancement en septembre dernier. Attention, il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir à l’achat ou non, car les unités disponibles sont limitées. Profitez de l’occasion et procurez-vous une tablette avec un écran 120 Hz, un puissant processeur Snapdragon 860, une grosse batterie et une compatibilité avec un stylet pour seulement 312 euros.

Acheter sur AliExpress Plaza est totalement sûr, car la livraison est gratuite en Espagne, la TVA est déjà incluse dans le prix et vous disposez d’un délai de retour de 15 jours si la tablette ne vous convainc pas. Si vous préférez vous procurer le Xiaomi Pad 5 dans un autre magasin, vous pouvez également l’acheter en solde sur Amazon, même si son prix reste à 340 euros.

Achetez le Xiaomi Pad 5 à des prix historiquement bas

Le Xiaomi Pad 5 est un bon achat, tout d’abord grâce à son design. C’est une tablette très confortable à utiliser, avec une épaisseur de seulement 6,85 millimètres et un poids de 511 grammes. Cette finesse et cette légèreté ne l’empêchent pas d’offrir une bonne sensation de robustesse, en plus d’être un plus quand on a besoin de toujours emporter la tablette avec soi. En revanche, si l’on analyse son dos en verre, on constate que sa tonalité change en fonction de l’incidence de la lumière. C’est vraiment joli.

Si on le retourne, on retrouve un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans l’analyse du Xiaomi Pad 5 on vous avait déjà dit que l’écran est un des grands protagonistes de la tablette, car il offre des couleurs précises et un excellent niveau de fluidité. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 860, qui vous permettra d’effectuer n’importe quelle tâche sans complications. Ne vous inquiétez pas des retards ou des plantages d’applications, ils n’apparaîtront pas.

Le système d’exploitation de la tablette Xiaomi est MIUI pour les tablettes basées sur Android 11 et, en plus, l’appareil est compatible avec le stylet, bien qu’il ne soit pas inclus dans la boîte. D’autre part, l’appareil dispose d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP pour prendre des photos et participer à des appels vidéo. En ce qui concerne la section de connectivité, des fonctionnalités telles que WiFi 6, NFC et Bluetooth 5.1 se démarquent.

Le dernier détail qui complète les magnifiques performances du Xiaomi Pad 5 est le fait qu’il dispose d’une batterie de 8 720 mAh qui offre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. Il est compatible avec une charge rapide de 33 W, bien que le chargeur fourni soit de 22,5 W. Par conséquent, pour profiter pleinement de la charge rapide et réduire les temps d’attente, nous vous recommandons de vous procurer un chargeur 33W. Par exemple, la marque Aioneus est à 14,99 euros sur Amazon.

