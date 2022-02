Les applications Android sont désormais disponibles sur Windows 11 via le Microsoft Store

Enfin! Après une longue attente, les applications Android débarquent officiellement sur Windows 11.

Microsoft a officialisé l’arrivée des applications Android sur Windows à l’été de l’année dernière, même si la fonctionnalité n’était pas prête à faire ses débuts parallèlement au lancement de la nouvelle version du système d’exploitation. Nous avons dû attendre quelques mois, mais finalement, les applications Android ont officiellement atteint Windows 11.

Vous pouvez donc installer le Play Store (et le reste des applications Google) sur votre PC Windows 11

Avec la première mise à jour majeure de Windows 11 de 2022, Microsoft annonce l’arrivée de plus de 1 000 applications et jeux Android différents dans le Microsoft Store, prêts à être installés sur des ordinateurs avec Windows 11 à l’intérieur.

Plus de 1 000 applications et jeux Android arrivent sur Windows 11

Comme prévu, Microsoft a officialisé l’arrivée des applications Android sur Windows 11 grâce au travail mené en collaboration avec Intel et Amazon. Ce dernier s’est chargé de fournir l’accès à l’Amazon App Store, désormais intégré au Microsoft Store.

Selon Microsoft, pour le moment, l’accès aux applications Android est limité aux utilisateurs résidant aux États-Unis dont les ordinateurs répondent à la configuration matérielle minimale requise – au moins 8 Go de RAM, SSD et un processeur pris en charge. Plus tard, sa disponibilité devrait être étendue à un plus grand nombre de régions.

Parmi le catalogue d’applications et de jeux disponibles dans un premier temps, il est possible de trouver certains des outils de productivité les plus populaires, ainsi que des applications Amazon et des jeux célèbres disponibles sur la plateforme Android. L’expérience lors de l’utilisation de ces applications n’est pas trop différente de celle offerte par les applications natives de Windows 11, car elles sont compatibles avec la plupart des commandes et fonctions du système d’exploitation.

Ils parviennent à installer Windows 11 sur un Google Pixel grâce à Android 13

Pour commencer à utiliser les applications Android sur Windows 11, Microsoft recommande de mettre à jour le Microsoft Store en ouvrant l’application du magasin et en appuyant sur « Bibliothèque ». À partir de là, cliquez simplement sur le bouton « Obtenir les mises à jour » et attendez que la mise à jour se termine. Enfin, il sera possible de retrouver les nouvelles applications Android présentes dans le Microsoft Store, et de les installer comme s’il s’agissait d’applications natives.

