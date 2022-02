Vous pouvez donc obtenir un Xiaomi Redmi Note 11 gratuitement : il vous suffit de vous inscrire à ce programme spécial

Xiaomi vous offre un nouveau Xiaomi Redmi Note 11 simplement en vous racontant tous les détails de votre expérience avec le terminal. C’est ce que vous devez faire.

Xiaomi vous offre un nouveau Xiaomi Redmi Note 11 si vous lui racontez votre expérience avec le terminal. Oui, vous avez bien lu, vous pouvez obtenir un Redmi Note 11 entièrement gratuit si vous détaillez à l’entreprise à quoi ressemble l’expérience d’utilisation quotidienne avec le milieu de gamme qui est sur le point d’être lancé sur le marché en Espagne. Attention, car vous n’avez que jusqu’au 17 février pour remplir le dossier correspondant.

Comme le rapportent les collègues de XiaomiAdictos, cette opportunité fait partie du programme Xiaomi Test Pilots, un programme spécial d’entreprise qui vous permet d’être le premier à tester ses produits. Dans ce cas, le cadeau en question est le Xiaomi Redmi Note 11, un téléphone portable avec un écran de 90 Hz, un processeur Qualcomm, une caméra arrière quadruple et une grosse batterie avec une charge rapide de 33W. Qu’attendez-vous pour essayer de l’obtenir ?

Voici ce que vous devez faire pour obtenir un Xiaomi Redmi Note 11 gratuit

Xiaomi est plongé dans une campagne pour offrir le Xiaomi Redmi Note 11 qui arrivera bientôt sur le marché espagnol. Cela fait partie du programme Xiaomi Test Pilots, qui vise à donner de nouveaux produits aux fans de la firme pour découvrir à quoi ressemble leur expérience.

Il vous suffit d’accéder au formulaire de candidature et de le remplir avec vos données personnelles. Attention, car la date limite de dépôt des candidatures ne sera ouverte que du 14 au 17 février. La prochaine étape du processus est la publication avec la liste des gagnants du 18 au 20 février. Dans ce cas, il y a deux gagnants, car ce sont les unités du Redmi Note 11 que Xiaomi livrera.

Du 21 au 27 février, les gagnants pourront échanger le coupon qu’ils ont reçu contre le produit. Si vous faites partie des chanceux, Mi.com vous enverra le coupon en question et vous aurez environ un mois pour tester le smartphone, environ du 21 février au 12 mars. Soyez prudent, car avant le 13 mars, vous devez envoyer le rapport avec tous les détails de votre expérience.

Ce sont les dates les plus importantes du processus, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Web Xiaomi Test Pilots. Si vous remplissez les conditions et que le hasard joue en votre faveur, vous obtiendrez le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 dans les prochains jours. Si vous n’êtes pas chanceux, vous obtiendrez toujours 100 Mi Points que vous pourrez ensuite utiliser pour obtenir des réductions sur vos achats dans la boutique en ligne Xiaomi.

Le Redmi Note 11 est un mobile de milieu de gamme avec un écran AMOLED Full HD+ 90 Hz de 6,43 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 680, une caméra arrière quadruple avec un objectif principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. . N’attendez plus et remplissez votre candidature pour tenter votre chance. Le sort en est jeté!

