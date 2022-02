Si vous avez un Galaxy S22 Ultra vous n’aurez pas besoin de trop vous en occuper : il est costaud comme un tank

L’Armor Aluminium et le Gorilla Glass Victus+ fonctionnent, donc Samsung peut désormais également se vanter de la construction « premium » du Galaxy S22 Ultra qui résiste (presque) à tout dans les tests de résistance.

Les nouveaux flagships de Samsung viennent d’être officiellement présentés, il est donc logique que si les premiers acheteurs attendent avec impatience l’arrivée de leur tout nouveau Galaxy S22 Ultra, les premiers avis et analyses d’experts du secteur apparaissent également en parallèle.

Non seulement cela, et comme vous le savez déjà, il y a des YouTubers et des analystes beaucoup plus sadiques, qui se consacrent toujours à torturer des appareils très coûteux de plus de 1 000 euros afin que nous puissions vérifier de première main la durabilité des meilleurs smartphones du marché. avant même de dépenser notre argent.

Bien sûr, nous avons déjà les premiers tests de résistance sur le Galaxy S22 Ultra, donc si vous envisagez de l’acheter, nous vous recommandons de ne pas manquer ces vidéos !

Fait intéressant, cette fois, ce n’est pas un habitué comme Zack Nelson, le populaire JerryRigEverything, qui a mis à l’épreuve la construction la plus _premium du Galaxy S22, bien que nous ayons les tests les plus extrêmes publiés par une autre voix autorisée de l’industrie sur vidéo, comme celle de PBKreviews et sa chaîne YouTube.

Si vous voulez tous les détails, vous allez devoir regarder les vidéos, mais le résumé de ces tests exténuants est que le Galaxy S22 Ultra est un vrai rocher, endurant stoïquement les rayures, les bosses, les chutes, la submersion dans l’eau et même être écrasé par une voiture à laquelle il est soumis lors de cette analyse.

Les premiers tests de durabilité confirment que l’Armor Aliminium et le Gorilla Glass Victus+ fonctionnent, puisque la construction du Samsung Galaxy S22 Ultra est si robuste que même une voiture ne peut pas la casser en roulant dessus.

Comme vous le verrez dans les vidéos, une immersion dans l’eau pendant une minute confirme que la certification IP68 fait parfaitement son travail, ainsi le smartphone conserve ses conditions normales de fonctionnement lorsqu’il sort de l’élément liquide.

Concernant Gorilla Glass Victus+, sa résistance aux rayures est très élevée, car il ne présente pas de marques visibles jusqu’au niveau 7 sur l’échelle de Mohs, se rayant un peu plus profondément au niveau 8, bien que ces rayures n’empêchent en rien le bon fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales.

Sur la vitre arrière, nous obtenons des résultats similaires, avec des rayures superficielles au niveau 7 et des rayures plus profondes aux niveaux 8 et 9 sur l’échelle de Mohs.

Passant au châssis et à ses cadres en aluminium Armor, la vérité est que vous pouvez voir comment le métal est combiné avec du plastique pour améliorer la sortie des signaux d’antenne, résistant à l’ensemble du châssis comme un charme dans les tests de torsion et de flexion. , en qu’il était impossible de casser à la fois le Galaxy S22 et le nouveau S-Pen.

Nous avons également vu comment un véhicule utilitaire est passé sur le modèle Ultra sans le détruire, laissant quelques marques de ciment gravées sur le verre, bien qu’avec la fonctionnalité du mobile entièrement intacte.

Le Galaxy S22 Ultra est robuste comme un tank, vous n’aurez donc pas à vous en occuper avec autant de soin, bien que ce soit ce que feront la plupart des chanceux qui peuvent l’acheter, et c’est que ce mobile récemment sorti téléphone coûte une fortune qui vous invitera à ne pas lui donner une mauvaise vie comme celle de ces vidéos.

Quoi qu’il en soit, le plus intéressant est précisément dans les vidéos, alors sans plus tarder nous vous encourageons à les regarder calmement, surtout en attendant les premiers démontages qui révéleront tous les secrets d’une construction exquise qui rend sûrement le Galaxy S22 les smartphones les plus résistants de toutes les coupes premium.

