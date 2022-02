En quoi Android 12L est-il différent d’Android 13 ? C’est ce que tu dois savoir

Android 12, Android 12L, Android 13… en quoi les différentes versions d’Android en 2022 sont-elles différentes ?

Cette année 2022, Google a décidé d’emprunter une voie quelque peu différente que d’habitude lorsqu’il s’agit de lancer de nouvelles versions d’Android. Au lieu de sortir une seule mise à jour majeure à la fin de l’été, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, l’entreprise a choisi de développer simultanément deux versions différentes : Android 12L et Android 13.

Et bien que les deux soient des mises à jour majeures, il existe des différences importantes entre elles dont vous devez être conscient. Pour cette raison, nous avons voulu passer en revue les changements les plus importants entre l’un et l’autre.

Android 12L et Android 13, en quoi sont-ils différents ?

Avec l’annonce d’Android 12L fin 2021, quelques doutes sont apparus. S’agirait-il d’une mise à jour exclusive pour les tablettes et les mobiles pliables ? Verrons-nous ses nouveautés dans les mobiles « normaux » ? Mais la réalité est beaucoup plus simple à comprendre.

Android 12L est en fait une sorte « d’Android 12.1 ». En fait, avant que Google n’annonce officiellement la nouvelle version, plusieurs sources ont suggéré qu’Android 12.1 pourrait être le nom de cette version.

Il s’agit d’une mise à jour incrémentielle, destinée à tous les appareils Android, mais avec un accent clair sur ceux avec de grands écrans, tels que les tablettes ou les smartphones pliables.

Cette version inclut des modifications spécifiques à ces types d’appareils volumineux, telles que des améliorations du mode multi-fenêtres, des modifications de la mise à l’échelle de l’écran et des ajustements de l’interface utilisateur pour mieux s’adapter à l’espace supplémentaire fourni par ces appareils. Cependant, certains changements visent également les smartphones classiques, notamment certaines améliorations dans l’interface utilisateur ou dans le fonctionnement d’outils tels que le mode Picture in Picture.

De son côté, Android 13 est une mise à jour majeure du système d’exploitation, dont les changements s’adressent à tous les types d’appareils, quels que soient leur taille ou leur format. Avec le premier Developer Preview d’Android 13, certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront présentes dans l’édition définitive du système, dont l’arrivée est prévue pour la fin de l’été, ont été introduites.

Quand Android 13 arrivera-t-il sur votre mobile ?

Il convient également de mentionner qu’une bonne partie des nouvelles fonctionnalités d’Android 12L sont également incluses dans Android 13. Par conséquent, si votre appareil est équipé d’Android 12 et ne devrait pas recevoir la mise à jour vers Android 12L, vous pourrez probablement profiter ses nouvelles une fois la mise à jour vers Android 13 arrivée.

Quant à sa date d’arrivée, on sait aujourd’hui qu’Android 12L atteindrait les premiers appareils compatibles en mars 2022, tandis qu’Android 13 n’atteindra sa phase stable qu’au moins en août 2022.

