Le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera le prochain à venir avec un S Pen intégré, selon The Elec

Samsung a pris plaisir à inclure le S Pen avec ses meilleurs mobiles, et tout indique que le Galaxy Z Fold 4 sera le prochain.

Après avoir transformé le Galaxy S22 Ultra en une sorte de Samsung Galaxy Note22, Samsung veut pousser plus loin son idée d’intégrer le stylet intelligent S Pen dans un plus grand nombre d’appareils.

Le portail d’information sud-coréen The Elec affirme avoir des signes qui pointent vers l’arrivée d’un nouveau Samsung Galaxy Z Fold cette année, dont la principale nouveauté serait l’inclusion d’un S Pen intégré, dans le style du Galaxy S22 Ultra.

Apparemment, la décision d’inclure une fente pour le stylet a déjà été prise, et avec cette décision, Samsung prévoit d’essayer de conquérir cette partie du public qui continue d’attendre un remplacement pour les modèles de la série Galaxy Note.

Le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 arriveraient ensemble

Selon le portail susmentionné, après avoir expérimenté l’inclusion de la prise en charge du S Pen dans le Samsung Galaxy Z Fold 3, la société a l’intention de pousser l’intégration un peu plus loin, en ajoutant une fente directement dans le corps du terminal. L’inclusion du S Pen serait l’un des principaux attraits, et Samsung prévoit de faire de cette fonctionnalité l’un des principaux attraits du téléphone.

De plus, on parle de la possibilité que l’appareil comprenne un écran principal de 7,56 pouces, légèrement plus grand que celui du modèle actuel. De même, son écran extérieur serait de 6,19 pouces, seulement 0,1 pouce plus petit que celui du Fold 3. Même ainsi, il serait toujours l’un des plus grands écrans pliants du marché, dépassant de loin des modèles tels que l’OPPO Find N.

Les sources soulignent que le design de l’appareil ne changera guère par rapport au modèle actuel, puisque Samsung aurait décidé de se concentrer sur l’amélioration de la résistance du téléphone, et la partie esthétique serait reléguée au second plan.

Comme l’année dernière, la nouvelle génération de la série Galaxy Z serait composée de deux appareils différents : le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Ce dernier aurait un écran interne de 6,7 pouces et un écran externe de 1 pouce. , 9 pouces.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Samsung prévoit d’annoncer sa nouvelle famille de smartphones pliables. Mais, puisque les deux modèles sont destinés à combler le vide laissé par le Galaxy Note, il est fort probable que l’événement Unpacked au cours duquel Samsung célébrera sa présentation aura lieu vers la fin de l’été, entre août et septembre de cette année 2022.

