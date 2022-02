Précommandez le Samsung Galaxy Tab S8 et obtenez un étui clavier gratuit

A la recherche d’une nouvelle tablette ? Profitez de l’occasion et obtenez une tablette Samsung Galaxy Tab S8 avec un étui clavier cadeau.

Samsung a complètement renouvelé son catalogue de tablettes avec la nouvelle Samsung Galaxy Tab S8, un trio d’appareils qui mise sur la polyvalence et la puissance pour offrir la meilleure expérience possible à tous les types de consommateurs, quels que soient leurs besoins.

Les nouvelles tablettes de la famille Galaxy peuvent désormais être réservées, et tous ceux qui décideront de le faire pourront profiter d’une promotion intéressante pour laquelle ils recevront en cadeau une coque clavier.

Votre nouvelle tablette est livrée avec un cadeau : pré-achetez une Galaxy Tab S8 et obtenez l’étui clavier gratuitement

La série Galaxy Tab S8 est particulièrement chargée de nouveautés, dont la première version « Ultra » vue jusqu’à présent dans une famille de tablettes de la marque.

De cette manière, il est possible de choisir entre trois modèles différents, tous dotés des dernières avancées en termes de puissance, de logiciels et de sections multimédia.

Tous les modèles sont équipés de grands écrans avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz, étant Super AMOLED dans les modèles « Plus » et « Ultra ». Ce dernier dispose également d’un immense écran de 14,6 pouces qui le rend idéal aussi bien pour créer que pour consommer du contenu multimédia.

Bien sûr, le S Pen est inclus avec les trois modèles de la famille, et One UI 4 est livré avec toute une suite de fonctionnalités de productivité qui vous permettent de profiter de cet accessoire utile, ajoutant une polyvalence supplémentaire qui n’est pas facile à trouver. sur les modèles concurrents.

Et pour profiter d’encore plus de polyvalence, il est possible d’obtenir des coques de clavier avec lesquelles transformer la Galaxy Tab S8 en postes de travail complets, grâce aux avantages apportés par Samsung DeX, le mode bureau inclus dans One UI.

Si vous décidez de pré-acheter votre Samsung Galaxy Tab S8, S8+ ou S8 Ultra, vous recevrez un étui clavier entièrement gratuit. Vous pouvez réserver n’importe laquelle des tablettes du 9 février au 24 février, avant leur mise en vente officielle, prévue le 25 février.

Obtenez une Galaxy Tab S8 moins chère lorsque vous l’achetez avec votre Galaxy S22

Mais ce n’est pas tout. Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux Samsung Galaxy S22 avec votre nouvelle tablette, sachez qu’en plus d’une remise de 15% sur votre Galaxy Tab S8, vous recevrez en cadeau des Samsung Galaxy Buds Pro et une coque avec un clavier pour votre tablette. .

Pour bénéficier de cette promotion, il vous suffit de pré-acheter un des modèles de la série Galaxy S22 et une des tablettes Galaxy Tab S8 pendant la période de préachat, ouverte du 9 février au 24 février.

