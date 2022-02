Pourquoi il est recommandé d’éteindre la caméra lors de vos réunions de travail

La multiplication des réunions de travail par appel vidéo alimente la polémique. Éteignez la caméra ou pas ?

Au printemps 2020, un phénomène jusque-là peu courant a explosé, celui des appels vidéo. C’était le seul moyen de pouvoir continuer l’activité dans certains aspects, généralement le travail. Tous les secteurs, y compris l’éducation, ont fait usage d’applications telles que Zoom, Google Meet ou Skype pour pouvoir poursuivre les tâches. Cependant, le débat se pose sur l’opportunité ou non d’éteindre la caméra lors d’une de ces réunions. Avez-vous déjà eu ce doute ? Bien qu’ils aient dit que nous le ferions plus tard, le plus pratique est de l’éteindre lors d’une réunion de travail.

l’intimité révélée

Lorsque nous passons un appel vidéo sur le lieu de travail à la maison, nous découvrons une partie qui nous dérange peut-être, comme l’espace dans lequel nous nous trouvons. En effet, vous n’avez pas à montrer cet endroit aux autres, car votre équipe peut être dans la salle de jeux de vos petits enfants, ou vous pouvez parler sur l’ordinateur portable et pour le moment vous ne pouvez être que dans la cuisine. Heureusement, la plupart des applications pour passer des appels vidéo permettent déjà de masquer l’arrière-plan, de le flouter ou d’en mettre un différent et très attrayant. Par exemple, dans Zoom, des arrière-plans peuvent être appliqués afin que notre environnement domestique ne soit pas révélé. Ne pas avoir à montrer l’environnement dans lequel vous vous trouvez est peut-être une des raisons impérieuses de pouvoir éteindre la caméra, cependant, lorsque votre application vous offre la possibilité de masquer le fond, cela peut rester, j’ai une simple excuse .

Les raisons pour lesquelles éteindre la caméra

Les motifs de déconnexion de la caméra lors d’un appel vidéo professionnel répondent à d’autres types de questions. La concentration est la principale raison pour laquelle vous devriez le faire. Lorsque vous participez à un appel vidéo de travail avec de nombreux participants, l’attention est fortement dispersée, ce qui peut rendre beaucoup plus difficile le suivi du contenu de la réunion. UNE. étude réalisée à ce sujet et consultable dans la publication Plos One, détermine que « la présence de repères visuels n’a étonnamment aucun effet sur l’intelligence collective ; de plus, les équipes sans repères visuels réussissent mieux à synchroniser leurs repères vocaux et leurs virages voix, et quand ils le font, ils ont une intelligence collective plus élevée. Nos résultats montrent que la synchronie non verbale est importante dans la collaboration distribuée et remettent en question la nécessité d’un support vidéo.

En d’autres termes, lorsque nous éliminons le signal vidéo, nous pouvons mieux maintenir la concentration, car nous évitons une distraction qui se produit lorsque nous essayons de synchroniser le tour de la voix avec le signal vocal. Nos efforts pour essayer de maintenir la synchronie signifient que nous manquons l’essentiel, qui est le simple acte de communication et son contenu. Dès lors, éteindre la caméra n’est pas un acte de rébellion, mais une manière d’essayer d’être à ce qu’il faut être, c’est-à-dire au contenu de ce qui compte vraiment. D’un autre côté, garder la caméra allumée nous épuise beaucoup plus tôt.

Il y a des réunions dans des environnements de travail où le temps est long ET avoir la caméra allumée n’aide pas du tout. Plus que tout car elle nous oblige à garder un sang-froid pour lequel nous sommes dans un état de tension permanente. A tout moment quelqu’un peut interrompre votre séjour, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Une situation embarrassante par laquelle ce point de tension indésirable s’accumule plus rapidement.

Que faire avant une réunion de travail ?

Dans le cas où vous avez une réunion avec peu de personnes ou qu’il s’agit simplement d’une conversation avec votre patron, garder la caméra allumée ne sera pas gênant. Vous pourrez maintenir votre concentration tant que cela ne prendra pas plus de temps que nécessaire et que vous êtes absolument certain que personne ne vous dérangera. Dans le reste des cas, s’il s’agit d’une réunion de nombreux membres, mais qu’il y a une bonne ambiance, avant de débrancher la caméra il est intéressant que vous fassiez connaître vos intentions aux autres.

C’est-à-dire, ne l’éteignez pas « brava », car ce geste peut être pris d’une manière différente et on peut vous demander des explications en privé. Exprimez simplement votre désir d’avoir la caméra éteinte pour tout ce dont nous avons discuté ci-dessus, votre désir de pouvoir rester concentré et ainsi pouvoir tirer le meilleur parti de tout ce qui est discuté lors de cette réunion.

Maintenant que vous savez pourquoi éteindre la caméra en réunion de travail est une bonne mesure pour augmenter votre productivité, n’hésitez pas à le faire dès que les circonstances s’y prêtent. De plus, si quelqu’un vous fait un vilain commentaire, vous avez la possibilité de réfuter cet argument, car il existe une étude scientifique qui soutient que garder la caméra allumée pendant un appel vidéo n’est peut-être pas la meilleure option. Maintenir un bon environnement de travail implique toujours de se sentir à l’aise avec ce que l’on fait, et l’excès d’appels vidéo suppose une usure excessive qui nuit à la performance.

