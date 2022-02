Nouvelle bête abordable en vue: le POCO X4 5G apparaît sur Geekbench

Le nouveau POCO X4 5G est prêt pour son lancement officiel, avec ses variantes internationales passant par Geekbench et un matériel qui sera sûrement retracé à celui du Redmi Note 11 Pro 5G.

Cela fait quelques semaines maintenant que POCO se prépare au lancement d’un nouveau smartphone, et c’est sans aucun doute intéressant pour nous tous, puisque nous avons affaire à la société dérivée Xiaomi qui est toujours en charge du plus puissant et les tueurs phares les moins chers de tout le catalogue Haidian.

Cette fois, comme nous l’ont dit les collègues de MySmartPrice et GizmoChina, il semble que la version internationale du POCO X4 5G fasse déjà ses premiers pas dans la base de données Geekbench, nous laissant entrevoir certains de ses détails matériels et anticipant que la présentation C’est en fait semble proche.

La vérité est que depuis le début de ce mois de février, on parle du POCO X4 5G, bien qu’il ait été aperçu pour la première fois avec un numéro de modèle différent – en particulier le 2201116PI – qui correspond apparemment à une variante régionale pour l’Asie ou d’autres marchés.

Comme vous vous en doutez, les caractéristiques semblent coïncider dans ce cas avec le 2201116PG récemment apparu sur Geekbench, qui répondrait efficacement à la version internationale du POCO X4 5G qui semble déjà être testé avec toute la loi avant son officiel une longue position.

Xiaomi se prépare à l’un des changements les plus « radicaux » de toute son histoire en tant que marque

Alors, on peut d’ores et déjà vous dire que ce nouveau terminal POCO s’inscrirait dans le milieu de gamme avec un chipset Qualcomm Snapdragon 695, accompagné pour l’occasion de 6 Go de RAM, bien qu’avec la possibilité de présenter plusieurs modèles en fonction de la configuration mémoire qui permettent d’avoir plus de RAM physique.

Il commencera dans les magasins avec Android 11, ou du moins c’est la version du système d’exploitation utilisée par le prototype analysé, bien que le plus curieux soit que Geekbench catalogue la plate-forme matérielle du modèle comme «veux», qui est le nom de code de un Redmi Note 11 Pro 5G qui servirait sûrement de base à ce nouveau modèle POCO.

Des sources disent que ce n’est pas encore quelque chose qui peut être confirmé, mais nous sommes presque certainement confrontés à un Redmi Note 11 Pro 5G qui vient d’être renommé et rebaptisé, avec un nouveau design extérieur et sous la marque POCO, sans modifications supplémentaires en termes de composants et de données drap.

Pour l’instant, aucune nouvelle de POCO ne nous fait penser à un lancement imminent, mais la présentation officielle du terminal, du moins en Inde, aura sûrement lieu très bientôt pour continuer à proposer un modèle aussi actuel que possible. possible dans une industrie extrêmement volatile et complexe. comment allez-vous.

Les Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+ sont officiels avec une charge ultra rapide et un écran AMOLED

