Confirmé le dessert italien qui sera mangé avec Android 13

Ils ne sont pas trop annoncés, mais au cas où vous ne le sauriez pas, en interne, Google continue de donner des noms de gâteau aux versions Android pendant le développement… Android 13 est officiellement Android Tiramisu !

Les fans d’Android ont longtemps flirté avec tous les desserts qui pourraient donner son nom à Android 13, et même si nous savions en fait que le « T » serait le protagoniste et que « Tiramisu » avait de nombreux bulletins de vote pour parfumer la version 2022 du système opérationnel, le la vérité est que ce n’est pas le cas jusqu’à présent, avec le premier aperçu du développeur déjà publié, lorsque nous avons vu des confirmations à ce sujet… Oui, Android 13 sera mangé avec du tiramisu !

En fait, c’est que nous pouvons déjà inclure Android 13 dans les analyses de toutes les versions d’Android qui ont été publiées à ce jour, et aussi comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, nous pouvons également inclure ce dessert italien populaire pour maintenir la tradition des saveurs sucrées de la plate-forme mobile de Google.

En tout cas, ne vous faites pas trop d’illusions, car Android 13 peut désormais être officiellement associé au tiramisu, cela ne veut pas dire que Google utilisera à nouveau les desserts pour ses campagnes marketing avec Android car cette phase semble déjà dépassée depuis l’Android 9 version Foot de 2018.

Même Android 10 n’a pas reçu son dessert personnalisé, bien qu’à la demande générale, ces nomenclatures aient été ramenées avec Android 11 Red Velvet Cake et Android 12 Snow Cone pour le plus grand plaisir de la plupart d’entre nous.

Android 13 est déjà ‘Android T’ ​​​​ou ‘Android Tiramisu’, bien que pour l’instant ses améliorations ne soient que des témoignages et nous devrons attendre le prochain ‘Developer Preview’ pour voir comment Google finit de façonner la prochaine saveur de son mobile Plate-forme.

A révélé le nom supposé du dessert d’Android 13 (ou Android T)

Au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est le tiramisu ou si vous ne l’avez jamais essayé, c’est l’un des desserts italiens les plus traditionnels, généralement avec une saveur de café mais maintenant adapté à de multiples recettes et goûts. Dans sa forme originale, le tiramisu est une douceur à base de pains d’épices trempés dans du café, enrobés d’un mélange d’œufs, de sucre et de fromage mascarpone parfumé au cacao.

Concernant l’actualité d’Android 13, comme toujours pour l’instant ce n’est qu’un embryon qui va grandir petit à petit avec les Developer Previews successives que nous verrons avant sa présentation officielle après l’été, donc pour l’instant vous pouvez vérifier les (quelques) améliorations déjà officiel en suivant le lien que nous vous laissons ici :

Android 13 Developer Preview 1 est officiel : la première version pour les développeurs peut maintenant être téléchargée

