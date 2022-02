Ces 9 téléphones Samsung ont déjà reçu la mise à jour Android de février 2022

Si vous possédez l’un de ces mobiles Samsung, vous pourrez très prochainement effectuer la mise à jour vers la dernière version.

Comme d’habitude depuis un certain temps maintenant, Samsung a réussi à devancer Google et le reste des fabricants, et à être la première entreprise à commencer à mettre à jour ses téléphones mobiles avec la mise à jour Android de février 2022.

A ce jour, une bonne poignée d’appareils de la marque ont déjà reçu cette mise à jour, et petit à petit de plus en plus de modèles de la série Galaxy recevront cette mise à jour.

Si vous avez un de ces Samsung Galaxy, vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour de février 2022

Comme nous l’avions déjà prévenu il y a quelques semaines, les Galaxy Note20 et Galaxy A50 ont été parmi les premiers terminaux à se mettre à jour vers la dernière version du système. Quelques jours plus tard, d’autres appareils ont été ajoutés jusqu’à former un total de 9 modèles. A ce jour, tous ces mobiles Samsung disposent déjà de la mise à jour Android de février 2022 :

SamsungGalaxy Note20/Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note10/Note10+

Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxie A51

Samsung Galaxy A50s

Samsung condamne son milieu de gamme le plus populaire, qui ne recevra désormais que deux mises à jour par an

Prochainement, d’autres modèles récents de la marque devraient recevoir la mise à jour. Il est frappant de constater que le Galaxy S21 n’a pas encore reçu la dernière version du correctif de sécurité Android alors qu’il s’agit de l’une des dernières générations de la série mobile haut de gamme de l’entreprise. Les modèles les plus récents de la série Galaxy Z n’ont pas non plus été mis à jour avec le patch de février, ils seront donc probablement les prochains à le faire.

