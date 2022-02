L’application Samsung pour prendre de meilleures photos sera disponible très bientôt sur plus de mobiles

Un plus grand nombre de mobiles Samsung seront compatibles avec l’expert RAW, l’application exclusive pour prendre de meilleures photos.

En novembre de l’année dernière, Samsung a lancé Expert RAW, une nouvelle application compatible avec certains de ses mobiles, qui permettait de prendre de meilleures photos en tirant parti de toutes les capacités des capteurs et en offrant la possibilité de capturer des fichiers RAW de meilleure qualité.

Jusqu’à présent, l’application n’était compatible qu’avec le Samsung Galaxy S21 Ultra et le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais comme l’a confirmé l’entreprise elle-même dans son forum officiel en Corée, très bientôt, les propriétaires d’un plus grand nombre d’appareils Samsung pourront bénéficier des capacités d’Expert Raw sur leurs appareils.

Expert RAW arrive sur les téléphones Samsung en 2021

Dans la publication, il est indiqué que l’application Expert RAW pourra être téléchargée sur un plus grand nombre de mobiles à partir du 25 février. Il peut être téléchargé via la boutique d’applications Galaxy Store et sera compatible avec des modèles tels que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note20 Ultra, en plus du Galaxy S22 Ultra susmentionné. Il n’est pas clair si d’autres modèles, tels que les Galaxy S22 et S22+, ou les Galaxy S21 et S21+ seront compatibles avec l’application.

Il n’a pas non plus été confirmé si certains modèles de la famille Galaxy A recevront un support pour Expert RAW. Samsung a indiqué qu’il publierait prochainement une liste de tous les modèles pris en charge.

Grâce à Expert RAW, les utilisateurs pourront capturer des images de meilleure qualité, en pouvant contrôler les différents paramètres de n’importe lequel des capteurs qui composent la caméra de l’appareil. Ils auront également la possibilité de traiter des fichiers RAW pour obtenir des images retouchées sans perte de qualité grâce à des applications comme Adobe Lightroom.

Si vous avez un Galaxy S21 Ultra et que vous n’avez pas encore essayé Expert RAW, vous pouvez télécharger l’application gratuitement via le Galaxy Store.

Sujets connexes : Applications, Photographie et montage Android, Samsung, Samsung Galaxy